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27 января 2017, 22:45 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Болт вернул золотую медаль с ОИ-2008 из-за положительного допинг-теста партнера по команде

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Ямайский спринтер Усейн Болт заявил, что вернул золотую медаль с Олимпийских игр 2008 года в Пекине, которую он завоевал в эстафете 4×100 м в составе национальной сборной, из-за положительного допинг- теста партнера по команде Несты Картера. Об этом сообщает Reuters.

Ранее МОК аннулировал результат сборной Ямайки в эстафете 4×100 м <nobr>из-за </nobr>положительного <nobr>допинг-теста</nobr> <span class=error>Несты</span> Картера. Увеличить
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В среду Международной Олимпийский комитет (МОК) аннулировал результат команды Ямайки в эстафете 4×100 м, завоевавшей золотые медали, из-за положительного допинг- теста Несты Картера, в анализах которого был обнаружен метилгексанамин.
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