Болт вернул золотую медаль с ОИ-2008 из-за положительного допинг-теста партнера по команде
МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Ямайский спринтер Усейн Болт заявил, что вернул золотую медаль с Олимпийских игр 2008 года в Пекине, которую он завоевал в эстафете 4×100 м в составе национальной сборной,
из-за положительного допинг- теста партнера по команде Несты Картера. Об этом сообщает Reuters.
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В среду Международной Олимпийский комитет (МОК) аннулировал результат команды Ямайки в эстафете 4×100 м, завоевавшей золотые медали,
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