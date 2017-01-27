Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/athletics/28579032/
27 января 2017, 19:16 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Люкман Адамс подал заявку в IAAF на индивидуальный допуск к стартам

МОСКВА, 27 января. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Чемпион мира 2014 года в закрытых помещениях в тройном прыжке Люкман Адамс подал заявку в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) для получения разрешения на участие в международных соревнованиях в статусе нейтрального спортсмена. Об этом ТАСС сообщила референт по международным вопросам Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Мария Трущенкова.

Кроме Адамса заявки подали серебряный призер чемпионата мира среди юношей 2013 года в беге на 800 метров Константин Толоконников и ходок Василий Мизинов. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Кроме Адамса, заявки подали серебряный призер чемпионата мира среди юношей 2013 года в беге на 800 метров Константин Толоконников и ходок Василий Мизинов.

«Индивидуальные заявки в IAAF подали Толоконников Константин, Мизинов Василий и Люкман Адамс», — сообщила Трущенкова.

Ранее соответствующие заявки в IAAF направили ряд других российских спортсменов, в числе которых олимпийский чемпион 2012 года в прыжках в высоту Иван Ухов, бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года в прыжках в высоту Светлана Школина, чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков, чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Кучина и победительница зимних чемпионатов мира (2014) и Европы (2015) Екатерина Конева, специализирующаяся в тройном прыжке.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Легкой атлетики

Паунд: Жалоба Балахничева в этическую комиссию МОК базируется на лжи

Член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд заявил агентству «Р-Спорт», что жалоба в его отношении, поданная в этическую комиссию организации бывшим президентом Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентином Балахничевым, базируется на лжи.
Еще 7 новостей  Все новости
27 января

Рекорд расточительности: ФИФА представила годовой отчет о трансферах игроков

Дэйли: клубы НХЛ пока не поддерживают приостановку чемпионата ради ОИ-2018 в Южной Корее

Всемирная ассоциация олимпийцев пожизненно отстранила Лебедеву от исполкома организации