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https://sport.mail.ru/news/athletics/28578724/
27 января 2017, 19:02 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

Паунд: Жалоба Балахничева в этическую комиссию МОК базируется на лжи

Член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд заявил агентству «Р-Спорт», что жалоба в его отношении, поданная в этическую комиссию организации бывшим президентом Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентином Балахничевым, базируется на лжи.

Ранее в пятницу Балахничев заявил «Р-Спорт» что подал жалобу на Паунда, который «давал по России совершенно неприемлемые подсказки, как бы отнять у России чемпионат мира по футболу 2018 года», тем самым давая «прозрачные намеки» странам бойкотировать турнир, а также участвовал в подготовке иска в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF), будучи главой независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Эта жалоба базируется на лжи. Я никогда никого, ни одну страну, не подстрекал на то, чтобы не принимать участие (в чемпионате мира). Самим странам принимать решение, участвовать ли. Я же сказал, если футбольные нации сделают то же самое (примут решение не принимать участия в турнире), то это (бойкот) может случиться. Но я никого не подстрекал», — сказал Паунд «Р-Спорт» по телефону.

«Может быть, меня неправильно поняли, может, неверно было интерпретировано, что я сказал на самом деле. Но вот что я сказал: если страны участницы заявят, что не поедут на чемпионат мира, тогда ФИФА могла бы рассмотреть вопрос смены страны организатора», — отметил Паунд.
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