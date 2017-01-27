Бразильянки в марте получат бронзу ОИ-2008 в эстафете после отстранения РФ

17 августа МОК лишил золотых медалей россиянок Юлию Чермошанскую, Евгению Полякову, Александру Федориву и Юлию Гущину в связи с обнаружением допинга в пробе Чермошанской.



В пробе спортсменки с Игр-2008 были обнаружены следы стенозолола и туринабола.



В финальном забеге на Олимпиаде в Пекине сборная России заняла первое место, команда Бельгии стала второй. Сборная Нигерии стала третьей, а бразильянки — четвёртыми.