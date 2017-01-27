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27 января 2017, 10:09 | Летние: Легкая атлетика | Чемпионат.com

Бразильянки в марте получат бронзу ОИ-2008 в эстафете после отстранения РФ

Официальный сайт Национального олимпийского комитета Бразилии сообщает, что бразильские бегуньи 29 марта получат бронзовые медали Олимпийских игр 2008 года в Пекине в эстафете 4×100 м.

17 августа МОК лишил золотых медалей россиянок Юлию Чермошанскую, Евгению Полякову, Александру Федориву и Юлию Гущину в связи с обнаружением допинга в пробе Чермошанской.

В пробе спортсменки с Игр-2008 были обнаружены следы стенозолола и туринабола.

В финальном забеге на Олимпиаде в Пекине сборная России заняла первое место, команда Бельгии стала второй. Сборная Нигерии стала третьей, а бразильянки — четвёртыми.
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Новости Легкой атлетики

Бразильские бегуньи в марте получат бронзу ОИ-2008 в эстафете после отстранения РФ

МОСКВА, 26 янв — Р-Спорт. Бразильские бегуньи в марте получат бронзовые медали Олимпийских игр 2008 года в Пекине в эстафете 4 по 100 метров, после того как Международный олимпийский комитет (МОК) лишил сборную России золота, сообщается на сайте Национального олимпийского комитета Бразилии.
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