Бразильянки в марте получат бронзу ОИ-2008 в эстафете после отстранения РФ
Официальный сайт Национального олимпийского комитета Бразилии сообщает, что бразильские бегуньи 29 марта получат бронзовые медали Олимпийских игр 2008 года в Пекине в эстафете 4×100 м.
17 августа МОК лишил золотых медалей россиянок Юлию Чермошанскую, Евгению Полякову, Александру Федориву и Юлию Гущину в связи с обнаружением допинга в пробе Чермошанской.
В пробе спортсменки с Игр-2008 были обнаружены следы стенозолола и туринабола.
В финальном забеге на Олимпиаде в Пекине сборная России заняла первое место, команда Бельгии стала второй. Сборная Нигерии стала третьей, а бразильянки — четвёртыми.
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