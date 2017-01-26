Бразильские бегуньи в марте получат бронзу ОИ-2008 в эстафете после отстранения РФ

МОК 17 августа после перепроверки допинг-проб лишил сборную России золота Олимпиады в Пекине в эстафете из-за положительного результата бегуньи Юлии Чермошанской. Сообщалось, что в пробе спортсменки с Игр в Пекине были обнаружены следы стенозолола и дегидрохлорметилтестостерона (туринабола).

Чермошанская на Олимпиаде-2008 стала восьмой в беге на 200 метров, а в эстафете завоевала золото вместе с Евгенией Поляковой, Александрой Федоривой и Юлией Гущиной. Серебряными призерами эстафеты стали представительницы Бельгии Оливия Борле, Ханна Мариен, Элоди Уэдраого и Ким Геварт, бронзу завоевали нигерийские бегуньи, а четвертое место заняли бразильянки.

Сообщается, что специальная церемония, на которой бразильским бегуньям будут вручены бронзовые медали Игр-2008, состоится 29 марта.