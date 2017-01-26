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26 января 2017, 22:46 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

Бразильские бегуньи в марте получат бронзу ОИ-2008 в эстафете после отстранения РФ

МОСКВА, 26 янв — Р-Спорт. Бразильские бегуньи в марте получат бронзовые медали Олимпийских игр 2008 года в Пекине в эстафете 4 по 100 метров, после того как Международный олимпийский комитет (МОК) лишил сборную России золота, сообщается на сайте Национального олимпийского комитета Бразилии.

МОК 17 августа после перепроверки допинг-проб лишил сборную России золота Олимпиады в Пекине в эстафете из-за положительного результата бегуньи Юлии Чермошанской. Сообщалось, что в пробе спортсменки с Игр в Пекине были обнаружены следы стенозолола и дегидрохлорметилтестостерона (туринабола).

Чермошанская на Олимпиаде-2008 стала восьмой в беге на 200 метров, а в эстафете завоевала золото вместе с Евгенией Поляковой, Александрой Федоривой и Юлией Гущиной. Серебряными призерами эстафеты стали представительницы Бельгии Оливия Борле, Ханна Мариен, Элоди Уэдраого и Ким Геварт, бронзу завоевали нигерийские бегуньи, а четвертое место заняли бразильянки.

Сообщается, что специальная церемония, на которой бразильским бегуньям будут вручены бронзовые медали Игр-2008, состоится 29 марта.
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