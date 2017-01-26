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https://sport.mail.ru/news/athletics/28566771/
26 января 2017, 20:46 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

IAAF подтвердила намерение перепроверить допинг-пробы легкоатлетов с ЧМ-2009

МОСКВА, 26 янв — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) подтвердила намерение перепроверить допинг-пробы спортсменов, взятые во время чемпионата мира 2009 года в Берлине, сообщается в ответе пресс-службы IAAF на запрос агентства «Р-Спорт».

Ранее журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт, известный серией фильмов о допинге в российском спорте, сообщил, что IAAF проведет перепроверку допинг-проб по запросу Немецкой федерации легкой атлетики. При этом не были указаны даты, в которые будет проведена проверка и оглашены результаты.

«В общей сложности уже 28 атлетов, включая четырех золотых медалистов, выступавших на чемпионате мира 2009 года в Берлине, были дисквалифицированы в результате антидопингового расследования, инициированного IAAF. В 2013 году IAAF повторно проанализировала ряд образцов с ЧМ-2009, в результате чего были обнаружены три положительные пробы. Мы хотим провести окончательные тестирования оставшихся сохраненных образцов с использованием самых последних технологий и аналитических методов, и у нас для этого есть время до 2019 года согласно всемирному антидопинговому кодексу», — говорится в ответе IAAF.

В среду стало известно, что россиянка Татьяна Лебедева была лишена двух серебряных медалей Олимпийских игр 2008 года в прыжках в длину и в тройном прыжке по результатам перепроверки допинг-пробы. На чемпионате мира в Берлине Лебедева завоевала серебро в прыжках в длину.
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