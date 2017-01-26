Степанова выступит на соревнованиях в Бостоне под нейтральным флагом
Информатор Всемирного антидопингового агентства российская легкоатлетка Юлия Степанова в субботу, 28 января, выступит на международных соревнованиях в Бостоне.
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«Надеюсь, я не стану последней с большим отставанием от предыдущей спортсменки», — приводит слова Степановой Reuters.
Юлия выступит на дистанции 800 метров под нейтральным флагом. Для неё это будет первый международный старт за два года.
Напомним, что Юлия и её муж, бывший сотрудник Российского антидопингового агентства Виталий Степанов, стали главными информаторами авторов документального фильма немецкого телеканала ARD о допинге в российской лёгкой атлетике.
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