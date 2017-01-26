Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/athletics/28566016/
26 января 2017, 19:33 | Летние: Легкая атлетика | Чемпионат.com

Степанова выступит на соревнованиях в Бостоне под нейтральным флагом

Информатор Всемирного антидопингового агентства российская легкоатлетка Юлия Степанова в субботу, 28 января, выступит на международных соревнованиях в Бостоне.

Информатор Всемирного антидопингового агентства российская легкоатлетка Юлия <span class=error>Степанова</span> в субботу 28 января выступит на международных соревнованиях в Бостоне. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Надеюсь, я не стану последней с большим отставанием от предыдущей спортсменки», — приводит слова Степановой Reuters.

Юлия выступит на дистанции 800 метров под нейтральным флагом. Для неё это будет первый международный старт за два года.
Напомним, что Юлия и её муж, бывший сотрудник Российского антидопингового агентства Виталий Степанов, стали главными информаторами авторов документального фильма немецкого телеканала ARD о допинге в российской лёгкой атлетике.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Легкой атлетики

ВФЛА: Чемпион Европы Цыплаков подал заявку в IAAF на участие в международных стартах

МОСКВА, 26 янв — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Победитель чемпионата Европы 2015 года в помещении в прыжках в высоту Даниил Цыплаков и чемпионка Универсиады-2015 в метании диска Юлия Мальцева подали индивидуальные заявки в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) на участие в международных турнирах под нейтральным флагом, сообщила агентству «Р-Спорт» референт по международным вопросам Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Мария Трущенкова.
Еще 7 новостей  Все новости
17 января

"Манчестер Сити" готов приобрести Месси. Сумма поражает!

Хет-трик Малкина - магия хоккея! Смотрите видео

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России