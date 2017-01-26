Степанова выступит на соревнованиях в Бостоне под нейтральным флагом

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Надеюсь, я не стану последней с большим отставанием от предыдущей спортсменки», — приводит слова Степановой Reuters.



Юлия выступит на дистанции 800 метров под нейтральным флагом. Для неё это будет первый международный старт за два года.

Напомним, что Юлия и её муж, бывший сотрудник Российского антидопингового агентства Виталий Степанов, стали главными информаторами авторов документального фильма немецкого телеканала ARD о допинге в российской лёгкой атлетике.