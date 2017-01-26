Европейская легкоатлетическая ассоциация создала комиссию для пересмотра рекордов

Главой комиссии станет ирландец Пирс О’Кэллахан. Рабочая группа комиссии озвучит свои рекомендации перед исполкомом ассоциации в сентябре 2017 года, сообщается на официальном сайте European Athletics.

«Я неоднократно обсуждал эту проблему с главой Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) Себастьяном Коу, они будут следить за нашими успехами», — заявил глава европейской федерации Свейн Арне Хансен.

Ранее Международная ассоциация спортивной прессы (AIPS) обратилась к ИААФ с призывом аннулировать все мировые рекорды в легкой атлетике.