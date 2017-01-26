Европейская легкоатлетическая ассоциация создала комиссию для пересмотра рекордов
Европейская легкоатлетическая ассоциация (European Athletics) сформировала специальную комиссию для оценки необходимости пересмотра рекордов Европы.
Главой комиссии станет ирландец Пирс О’Кэллахан. Рабочая группа комиссии озвучит свои рекомендации перед исполкомом ассоциации в сентябре 2017 года, сообщается на официальном сайте European Athletics.
«Я неоднократно обсуждал эту проблему с главой Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) Себастьяном Коу, они будут следить за нашими успехами», — заявил глава европейской федерации Свейн Арне Хансен.
Ранее Международная ассоциация спортивной прессы (AIPS) обратилась к ИААФ с призывом аннулировать все мировые рекорды в легкой атлетике.
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