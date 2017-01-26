ВФЛА: Чемпион Европы Цыплаков подал заявку в IAAF на участие в международных стартах

Подобные заявки уже отправлены в IAAF от 20 спортсменов, в частности от действующей чемпионки мира в прыжках в высоту Марии Кучиной, олимпийского чемпиона-2012 в прыжках в высоту Ивана Ухова, чемпиона мира 2015 года в беге с барьерами Сергея Шубенкова и других атлетов.

«Сегодня отправили заявки в IAAF Юлия Мальцева и Даниил Цыплаков», — сказала Трущенкова по телефону.