ВФЛА: Чемпион Европы Цыплаков подал заявку в IAAF на участие в международных стартах
МОСКВА, 26 янв —
Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Победитель чемпионата Европы 2015 года в помещении в прыжках в высоту Даниил Цыплаков и чемпионка Универсиады-2015 в метании диска Юлия Мальцева подали индивидуальные заявки в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) на участие в международных турнирах под нейтральным флагом, сообщила агентству «Р-Спорт» референт по международным вопросам Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Мария Трущенкова.
Подобные заявки уже отправлены в IAAF от 20 спортсменов, в частности от действующей чемпионки мира в прыжках в высоту Марии Кучиной, олимпийского чемпиона-2012 в прыжках в высоту Ивана Ухова, чемпиона мира 2015 года в беге с барьерами Сергея Шубенкова и других атлетов.
«Сегодня отправили заявки в IAAF Юлия Мальцева и Даниил Цыплаков», — сказала Трущенкова по телефону.
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