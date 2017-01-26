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26 января 2017, 18:13 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

ВФЛА: Чемпион Европы Цыплаков подал заявку в IAAF на участие в международных стартах

МОСКВА, 26 янв — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Победитель чемпионата Европы 2015 года в помещении в прыжках в высоту Даниил Цыплаков и чемпионка Универсиады-2015 в метании диска Юлия Мальцева подали индивидуальные заявки в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) на участие в международных турнирах под нейтральным флагом, сообщила агентству «Р-Спорт» референт по международным вопросам Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Мария Трущенкова.

Подобные заявки уже отправлены в IAAF от 20 спортсменов, в частности от действующей чемпионки мира в прыжках в высоту Марии Кучиной, олимпийского чемпиона-2012 в прыжках в высоту Ивана Ухова, чемпиона мира 2015 года в беге с барьерами Сергея Шубенкова и других атлетов.

«Сегодня отправили заявки в IAAF Юлия Мальцева и Даниил Цыплаков», — сказала Трущенкова по телефону.
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