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26 января 2017, 13:55 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Лебедева: Только одна из трех моих проб с ОИ-2008 оказалась положительной

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Легкоатлетка Татьяна Лебедева заявила, что только в одной пробе из ее трех на Олимпийских играх 2008 года был обнаружен запрещенный препарат. Об этом спортсменка заявила ТАСС.

Бывшая спортсменка не смогла ответить как запрещенный препарат туринабол попал в пробу. Увеличить
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В среду стало известно о том, что перепроверка допинг-пробы россиянки с Олимпийских игр 2008 года дала положительный результат на туринабол. Международный олимпийский комитет (МОК) лишил Лебедеву двух серебряных медалей Игр-2008. Ранее спортсменка сообщила ТАСС, что оспорит решение МОК в суде.

«Есть нестыковки, я не исключаю ошибки и человеческого фактора, — сказала Лебедева. — Пыталась исключить те моменты, когда ты можешь по глупости проколоться. К внесоревновательным пробам претензий нет, только в пробе после одной из медалей нашли запрещенный препарат. Я не могу ответить, как это попало в пробу, поскольку всегда старалась следить за тем, что я принимаю».
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Немецкий журналист Хайо Зеппельт, автор серии скандальных документальных фильмов о допинге в российском спорте и лёгкой атлетике в частности, в своём «твиттере» сообщил, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций перепроверит допинг-пробы участников чемпионата мира 2009 года в Берлине.
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