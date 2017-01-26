Лебедева: только одна из трех моих проб с ОИ-2008 оказалась положительной

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В среду стало известно о том, что перепроверка допинг-пробы россиянки с Олимпийских игр 2008 года дала положительный результат на туринабол. Международный олимпийский комитет (МОК) лишил Лебедеву двух серебряных медалей Игр-2008. Ранее спортсменка сообщила ТАСС, что оспорит решение МОК в суде.

«Есть нестыковки, я не исключаю ошибки и человеческого фактора, — сказала Лебедева. — Пыталась исключить те моменты, когда ты можешь по глупости проколоться. К внесоревновательным пробам претензий нет, только в пробе после одной из медалей нашли запрещенный препарат. Я не могу ответить, как это попало в пробу, поскольку всегда старалась следить за тем, что я принимаю».