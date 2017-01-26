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26 января 2017, 9:46 | Летние: Легкая атлетика | Чемпионат.com

Зеппельт: IAAF перепроверит допинг-пробы с чемпионата мира — 2009 в Берлине

Немецкий журналист Хайо Зеппельт, автор серии скандальных документальных фильмов о допинге в российском спорте и лёгкой атлетике в частности, в своём «твиттере» сообщил, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций перепроверит допинг-пробы участников чемпионата мира 2009 года в Берлине.

«IAAF проведёт перепроверку допинг-проб с чемпионата мира в Берлине после запроса от немецкой федерации лёгкой атлетики», — написал Зеппельт.

Накануне россиянка Татьяна Лебедева была лишена двух серебряных медалей Олимпийских игр 2008 года в прыжках в длину и в тройном прыжке после перепроверки её допинг-проб. На чемпионате мира в Берлине она завоевала серебро в прыжках в длину.
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