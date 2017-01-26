Зеппельт: IAAF перепроверит допинг-пробы с чемпионата мира — 2009 в Берлине
Немецкий журналист Хайо Зеппельт, автор серии скандальных документальных фильмов о допинге в российском спорте и лёгкой атлетике в частности, в своём «твиттере» сообщил, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций перепроверит
допинг-пробы участников чемпионата мира 2009 года в Берлине.
«IAAF проведёт перепроверку
Накануне россиянка Татьяна Лебедева была лишена двух серебряных медалей Олимпийских игр 2008 года в прыжках в длину и в тройном прыжке после перепроверки её
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