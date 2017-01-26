«IAAF проведёт перепроверку допинг-проб с чемпионата мира в Берлине после запроса от немецкой федерации лёгкой атлетики», — написал Зеппельт.



Накануне россиянка Татьяна Лебедева была лишена двух серебряных медалей Олимпийских игр 2008 года в прыжках в длину и в тройном прыжке после перепроверки её допинг-проб. На чемпионате мира в Берлине она завоевала серебро в прыжках в длину.