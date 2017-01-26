Информатор WADA Степанова выступит на турнире IAAF в Бостоне

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Этап Мирового тура IAAF в закрытых помещениях в Бостоне пройдет в субботу.

Российская легкоатлетка Степанова и ее муж Виталий в декабре 2014 года выступили в роли основных действующих лиц фильма немецкой телекомпании ARD «Секретное дело «Допинг». По данным авторов киноленты, российские легкоатлеты систематически принимали запрещенные препараты по указанию своих тренеров.

Летом Степанова получила индивидуальное разрешение на участие в международных соревнованиях в качестве нейтрального спортсмена и выступила на июльском чемпионате Европы в Амстердаме, где получила травму. Международный олимпийский комитет (МОК), в свою очередь, запретил Степановой стартовать на Играх-2016 из-за прошлых проблем с допингом.

Осенью 2016 года Степанова от Международного олимпийского комитета получила финансовый грант для оплаты своей подготовки к соревнованиям.