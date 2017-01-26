Вице-чемпионка ОИ-2012 кенийка Кипьего стала гражданкой США

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

31-летняя спортсменка проживает в США 12 лет. Она девять раз становилась чемпионкой легкоатлетического чемпионата Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA).