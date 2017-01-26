Напарник Болта подаст апелляцию на решение МОК о лишении золота ОИ-2008
МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Спринтер Неста Картер подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Международного олимпийского комитета (МОК) лишить сборную Ямайки золотой медали Олимпийских игр 2008 года в Пекине в эстафете 4×100 м. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на адвоката спортсмена Стюарта Симпсона.
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«Господин Картер намерен обжаловать данное решение в CAS», — сказал Симпсон.
После перепроверки
На счету Картера также золото в эстафете 4×100 м на Олимпийских Играх 2012 года в Лондоне.
Болт с учетом победы в эстафете 4×100 на ОИ-2008 является девятикратным олимпийским чемпионом, 11-кратным чемпионом мира, а также рекордсменом мира на дистанциях 100 и 200 метров.
После аннулирования результатов в эстафете Болт перестал делить первое место по количеству золотых медалей среди легкоатлетов с американским спринтером Карлом Льюисом и финским бегуном Нурми Пааво, на счету которых по девять медалей.
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