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26 января 2017, 8:42 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Напарник Болта подаст апелляцию на решение МОК о лишении золота ОИ-2008

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Спринтер Неста Картер подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Международного олимпийского комитета (МОК) лишить сборную Ямайки золотой медали Олимпийских игр 2008 года в Пекине в эстафете 4×100 м. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на адвоката спортсмена Стюарта Симпсона.

Неста Картер в организме которого был обнаружен туринабол бежал первый этап в победной для сборной Ямайки эстафете 4×100 м на Играх в Пекине. Увеличить
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«Господин Картер намерен обжаловать данное решение в CAS», — сказал Симпсон.

После перепроверки допинг-пробы Картера с Олимпиады-2008 в его организме было обнаружено запрещенное вещество туринабол. В эстафете Картер бежал первый этап. Сборная Ямайки в составе Картера, Усэйна Болта, Майкла Фрэйтера и Асафы Пауэлла дисквалифицирована и лишена золотых медалей. Второй в эстафете на ОИ-2008 финишировала сборная Тринидада и Тобаго, третьей команда Великобритании, четвертой — сборная Японии.

На счету Картера также золото в эстафете 4×100 м на Олимпийских Играх 2012 года в Лондоне.

Болт с учетом победы в эстафете 4×100 на ОИ-2008 является девятикратным олимпийским чемпионом, 11-кратным чемпионом мира, а также рекордсменом мира на дистанциях 100 и 200 метров.

После аннулирования результатов в эстафете Болт перестал делить первое место по количеству золотых медалей среди легкоатлетов с американским спринтером Карлом Льюисом и финским бегуном Нурми Пааво, на счету которых по девять медалей.
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