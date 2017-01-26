Напарник Болта подаст апелляцию на решение МОК о лишении золота ОИ-2008

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«Господин Картер намерен обжаловать данное решение в CAS», — сказал Симпсон.

После перепроверки допинг-пробы Картера с Олимпиады-2008 в его организме было обнаружено запрещенное вещество туринабол. В эстафете Картер бежал первый этап. Сборная Ямайки в составе Картера, Усэйна Болта, Майкла Фрэйтера и Асафы Пауэлла дисквалифицирована и лишена золотых медалей. Второй в эстафете на ОИ-2008 финишировала сборная Тринидада и Тобаго, третьей команда Великобритании, четвертой — сборная Японии.

На счету Картера также золото в эстафете 4×100 м на Олимпийских Играх 2012 года в Лондоне.

Болт с учетом победы в эстафете 4×100 на ОИ-2008 является девятикратным олимпийским чемпионом, 11-кратным чемпионом мира, а также рекордсменом мира на дистанциях 100 и 200 метров.

После аннулирования результатов в эстафете Болт перестал делить первое место по количеству золотых медалей среди легкоатлетов с американским спринтером Карлом Льюисом и финским бегуном Нурми Пааво, на счету которых по девять медалей.