IAAF перепроверит допинг-пробы с чемпионата мира 2009 года в Берлине
МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) перепроверит допинг- пробы спортсменов, взятые в ходе чемпионата мира 2009 года в Берлине. Об этом Twitter сообщил журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт.
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О том, когда станут известны результаты перепроверки проб, не сообщается.
«IAAF перепроверит
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