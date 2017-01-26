IAAF перепроверит допинг-пробы с чемпионата мира 2009 года в Берлине

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

О том, когда станут известны результаты перепроверки проб, не сообщается.

«IAAF перепроверит допинг-пробы с ЧМ-2009 после запроса со стороны Немецкой федерации легкой атлетики», — написал Зеппельт.

Ранее Международный олимпийский комитет лишил российскую легкоатлетку Татьяну Лебедеву двух серебряных медалей Олимпиады-2008 в Пекине после перепроверки ее допинг-проб. Лебедева также принимала участие в чемпионате мира в Берлине, где завоевала серебро в прыжках в длину.