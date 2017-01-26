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26 января 2017, 0:05 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

IAAF перепроверит допинг-пробы с чемпионата мира 2009 года в Берлине

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) перепроверит допинг- пробы спортсменов, взятые в ходе чемпионата мира 2009 года в Берлине. Об этом Twitter сообщил журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт.

По словам журналиста немецкого телеканала ARD <span class=error>Хайо</span> Зеппельта подобное решение было принято после запроса со стороны Немецкой федерации легкой атлетики. Увеличить
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О том, когда станут известны результаты перепроверки проб, не сообщается.

«IAAF перепроверит допинг-пробы с ЧМ-2009 после запроса со стороны Немецкой федерации легкой атлетики», — написал Зеппельт.

Ранее Международный олимпийский комитет лишил российскую легкоатлетку Татьяну Лебедеву двух серебряных медалей Олимпиады-2008 в Пекине после перепроверки ее допинг-проб. Лебедева также принимала участие в чемпионате мира в Берлине, где завоевала серебро в прыжках в длину.
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