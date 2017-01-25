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25 января 2017, 21:00 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

Лишенная медалей ОИ-2008 легкоатлетка Лебедева заявила, что подаст апелляцию в CAS

С. -ПЕТЕРБУРГ, 25 янв — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Российская легкоатлетка Татьяна Лебедева заявила «Р-Спорт», что подаст апелляцию в CAS на решение МОК лишить ее медалей Олимпиады в Пекине после перепроверки допинг-пробы.

Лебедева лишена серебряных медалей Олимпийских игр 2008 года в Пекине в прыжках в длину и в тройном прыжке по результатам перепроверки допинг-пробы. После повторной проверки в пробе Лебедевой с Олимпиады в Пекине был обнаружен запрещенный препарат туринабол.

«Следующее мое действие — это апелляция в CAS. Завтра выясню с адвокатом, на чем строить апелляцию. Понимаю, что просто так ее подавать глупо. Нужны факты, и они в принципе есть. Важно, какую они будут нести мощь», — сказала Лебедева «Р-Спорт» по телефону.
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Лебедева готова вернуть медали ОИ-2008 в случае доказательства ее вины

Лебедева готова вернуть медали ОИ-2008 в случае доказательства ее вины

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Российская легкоатлетка Татьяна Лебедева готова вернуть две серебряные медали Олимпиады 2008 года в Пекине в случае доказательства ее вины в употреблении запрещенных препаратов. Об этом спортсменка сообщила ТАСС.
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