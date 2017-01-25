Лишенная медалей ОИ-2008 легкоатлетка Лебедева заявила, что подаст апелляцию в CAS

Лебедева лишена серебряных медалей Олимпийских игр 2008 года в Пекине в прыжках в длину и в тройном прыжке по результатам перепроверки допинг-пробы. После повторной проверки в пробе Лебедевой с Олимпиады в Пекине был обнаружен запрещенный препарат туринабол.

«Следующее мое действие — это апелляция в CAS. Завтра выясню с адвокатом, на чем строить апелляцию. Понимаю, что просто так ее подавать глупо. Нужны факты, и они в принципе есть. Важно, какую они будут нести мощь», — сказала Лебедева «Р-Спорт» по телефону.