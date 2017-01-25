Лишенная медалей ОИ-2008 легкоатлетка Лебедева заявила, что подаст апелляцию в CAS
С. -ПЕТЕРБУРГ, 25 янв —
Р-Спорт, Тарас Барабаш. Российская легкоатлетка Татьяна Лебедева заявила «Р-Спорт», что подаст апелляцию в CAS на решение МОК лишить ее медалей Олимпиады в Пекине после перепроверки допинг-пробы.
Лебедева лишена серебряных медалей Олимпийских игр 2008 года в Пекине в прыжках в длину и в тройном прыжке по результатам перепроверки
«Следующее мое действие — это апелляция в CAS. Завтра выясню с адвокатом, на чем строить апелляцию. Понимаю, что просто так ее подавать глупо. Нужны факты, и они в принципе есть. Важно, какую они будут нести мощь», — сказала Лебедева «Р-Спорт» по телефону.
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