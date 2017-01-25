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https://sport.mail.ru/news/athletics/28552553/
25 января 2017, 20:09 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Не Татьянин день: Лебедева лишена двух медалей Олимпиады-2008

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) своеобразно поздравил прославленную российскую легкоатлетку Татьяну Лебедеву с ее именинами, сообщив, что перепроверка ее допинг-проб, взятых на Олимпийских играх 2008 года, показала наличие запрещенной субстанции — туринабола.

Также было объявлено что золотой медали лишен лучший спринтер мира <span class=error>Усэйн</span> Болт <nobr>из-за </nobr>партнера по эстафете <span class=error>Несты</span> Картера. Увеличить
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Это обстоятельство лишило ее серебряных медалей, завоеванных в Пекине в прыжках в длину и тройном прыжке. Кроме того, было объявлено, что золотой медали лишен лучший спринтер мира Усэйн Болт. Во всем виноват его партнер по эстафетной команде 4×100 м Неста Картер, в пробе которого также нашли запрещенное вещество.

Слово за судом

Теперь 40-летней Лебедевой, которая уже завершила спортивную карьеру и сейчас представляет Волгоградскую область в Совете Федераций, официально принадлежит три олимпийских награды, одна из которых — высшего достоинства. Завоевана она была в прыжках в длину на Играх 2004 года в Афинах. Там же она завоевала бронзу в тройном прыжке, еще одну медаль спортсменка завоевала четырьмя годами ранее в Сиднее (серебро в тройном).

Лебедева сообщила ТАСС, что намерена опротестовать решение в Спортивном арбитражном суде в Лозанне. «Я однозначно буду подавать апелляцию. Я всегда буду бороться до конца», — сказала Лебедева, добавив, что готова отдать медали в случае доказательства ее вины в употреблении запрещенных препаратов.

Также стало известно, что Лебедева отстранена от работы в женском комитете Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). «Мне пришла бумага, что пока идет расследование, я временно отстранена. Моя работа в IAAF приостановлена», — сказала она.

Личный тренер спортсменки усмотрел в случившемся политику. «Я абсолютно уверен в том, что Татьяна никогда не употребляла запрещенные препараты, — сказал Вячеслав Догонкин. — Все это глупость, антидопинговые правила, которые существовали в те времена, мы не нарушали. Жаль, что мы выступаем в роли разменной монеты, уверен, что Лебедева стала очередной жертвой политических разборок».

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) выразила сожаление в связи со случившимся.

«Жаль, что история, победы и надежды омрачаются получением подобной информации. Лишение медалей Лебедевой — это, безусловно, отголоски прошлого, но сейчас российская легкая атлетика на правильном пути. Мы постараемся, чтобы впредь таких вещей больше в нашей стране не случалось», — сказал президент организации Дмитрий Шляхтин.

Болт стал менее великим

Не прошли последние допинговые скандалы и мимо самого титулованного легкоатлета современности Болта. В эстафете пойманный на допинге Картер бежал первый этап. Теперь вся команда Ямайки в составе Картера, Болта, Майкла Фрэйтера и Асафы Пауэлла дисквалифицирована и лишена золотых медалей. Однако на счету Картера также золото в эстафете 4×100 м на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне.

Болт с учетом победы в эстафете 4×100 на Олимпиаде-2008 являлся девятикратным олимпийским чемпионом, 11-кратным чемпионом мира, а также рекордсменом мира на дистанциях 100 и 200 метров. После аннулирования результатов в эстафете Болт перестал делить первое место по количеству золотых медалей среди легкоатлетов с американским спринтером Карлом Льюисом и финским бегуном Нурми Пааво, на счету которых по девять медалей.

Второй в эстафете на Олимпиаде в Пекине была сборная Тринидада и Тобаго, третьей — команда Великобритании, четвертой — сборная Японии.

Промежуточные итоги перепроверки

С потерей двух наград Лебедевой в активе российской команды на Олимпиаде-2008 остается 22 золотых, 15 серебряных и 23 бронзовых медалей. Первое место на Играх в Пекине заняла команда Китая (51−21−28), вторыми стали американцы (36−38−36). Четвертое место у команды Великобритании (19−13−15).

Ранее после перепроверки допинг-проб МОК лишил сборную России 11 медалей Игр-2008: бронзы бегуньи на 3000 метров с препятствиями Екатерины Волковой, бронзы Анны Чичеровой в прыжках в высоту, золота в эстафете 4×100 м (из-за положительной допинг-пробы Юлии Чермошанской), серебра Марии Абакумовой в метании копья, серебра в эстафете 4×400 м (из-за Татьяны Фировой и Анастасии Капачинской), бронзы в эстафете 4×400 метров (из-за Дениса Алексеева), серебра и трех бронзовых наград в тяжелой атлетике (Марина Шаинова в весе до 58 кг, Надежда Евстюхина до 75 кг, Хаджимурат Аккаев в весе до 94 кг, Дмитрий Лапиков в весе до 105 кг соответственно), а также серебра Хасана Бароева в греко-римской борьбе.
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С. -ПЕТЕРБУРГ, 25 янв — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Российская легкоатлетка Татьяна Лебедева заявила «Р-Спорт», что подаст апелляцию в CAS на решение МОК лишить ее медалей Олимпиады в Пекине после перепроверки допинг-пробы.
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