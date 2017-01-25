Не Татьянин день: Лебедева лишена двух медалей Олимпиады-2008

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Это обстоятельство лишило ее серебряных медалей, завоеванных в Пекине в прыжках в длину и тройном прыжке. Кроме того, было объявлено, что золотой медали лишен лучший спринтер мира Усэйн Болт. Во всем виноват его партнер по эстафетной команде 4×100 м Неста Картер, в пробе которого также нашли запрещенное вещество.

Слово за судом

Теперь 40-летней Лебедевой, которая уже завершила спортивную карьеру и сейчас представляет Волгоградскую область в Совете Федераций, официально принадлежит три олимпийских награды, одна из которых — высшего достоинства. Завоевана она была в прыжках в длину на Играх 2004 года в Афинах. Там же она завоевала бронзу в тройном прыжке, еще одну медаль спортсменка завоевала четырьмя годами ранее в Сиднее (серебро в тройном).

Лебедева сообщила ТАСС, что намерена опротестовать решение в Спортивном арбитражном суде в Лозанне. «Я однозначно буду подавать апелляцию. Я всегда буду бороться до конца», — сказала Лебедева, добавив, что готова отдать медали в случае доказательства ее вины в употреблении запрещенных препаратов.

Также стало известно, что Лебедева отстранена от работы в женском комитете Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). «Мне пришла бумага, что пока идет расследование, я временно отстранена. Моя работа в IAAF приостановлена», — сказала она.

Личный тренер спортсменки усмотрел в случившемся политику. «Я абсолютно уверен в том, что Татьяна никогда не употребляла запрещенные препараты, — сказал Вячеслав Догонкин. — Все это глупость, антидопинговые правила, которые существовали в те времена, мы не нарушали. Жаль, что мы выступаем в роли разменной монеты, уверен, что Лебедева стала очередной жертвой политических разборок».

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) выразила сожаление в связи со случившимся.

«Жаль, что история, победы и надежды омрачаются получением подобной информации. Лишение медалей Лебедевой — это, безусловно, отголоски прошлого, но сейчас российская легкая атлетика на правильном пути. Мы постараемся, чтобы впредь таких вещей больше в нашей стране не случалось», — сказал президент организации Дмитрий Шляхтин.

Болт стал менее великим

Не прошли последние допинговые скандалы и мимо самого титулованного легкоатлета современности Болта. В эстафете пойманный на допинге Картер бежал первый этап. Теперь вся команда Ямайки в составе Картера, Болта, Майкла Фрэйтера и Асафы Пауэлла дисквалифицирована и лишена золотых медалей. Однако на счету Картера также золото в эстафете 4×100 м на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне.

Болт с учетом победы в эстафете 4×100 на Олимпиаде-2008 являлся девятикратным олимпийским чемпионом, 11-кратным чемпионом мира, а также рекордсменом мира на дистанциях 100 и 200 метров. После аннулирования результатов в эстафете Болт перестал делить первое место по количеству золотых медалей среди легкоатлетов с американским спринтером Карлом Льюисом и финским бегуном Нурми Пааво, на счету которых по девять медалей.

Второй в эстафете на Олимпиаде в Пекине была сборная Тринидада и Тобаго, третьей — команда Великобритании, четвертой — сборная Японии.

Промежуточные итоги перепроверки

фоторепортаж 30 звезд России с допинг-проблемами. От Титова до Шараповой Допинговые инциденты с Марией Шараповой, Екатериной Бобровой, Семеном Елистратовым и Павлом Кулижниковым могут окончательно похоронить репутацию российского спорта. «СЭ» приводит список ведущих представителей российского спорта, имевших неприятности из-за допинга.

С потерей двух наград Лебедевой в активе российской команды на Олимпиаде-2008 остается 22 золотых, 15 серебряных и 23 бронзовых медалей. Первое место на Играх в Пекине заняла команда Китая (51−21−28), вторыми стали американцы (36−38−36). Четвертое место у команды Великобритании (19−13−15).