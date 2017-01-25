Лебедева готова вернуть медали ОИ-2008 в случае доказательства ее вины
МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Российская легкоатлетка Татьяна Лебедева готова вернуть две серебряные медали Олимпиады 2008 года в Пекине в случае доказательства ее вины в употреблении запрещенных препаратов. Об этом спортсменка сообщила ТАСС.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
25 января МОК сообщил, что после перепроверки
«Надо посмотреть регламент, как возвращать медали. Если возвращать тому спортсмену, который сдавал
Лебедева завоевала золотую медаль Олимпийских игр 2004 года в прыжках в длину, также на ее счету бронза Игр-2004 и серебро ОИ-2000 в Сиднее в тройном прыжке. Лебедева является членом Совета Федерации, входит в состав комиссии спортсменов Европейской легкоатлетической ассоциации и женского комитета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). При этом, спортсменка отстранена от работы в IAAF на время расследования.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter