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25 января 2017, 19:52 | Летние: Легкая атлетика | Sports.kz

Рыпакова получит серебро Олимпийских игр-2008

Международный олимпийский комитет лишил российскую легкоатлетку Татьяну Лебедеву лишили двух серебряных олимпийских медалей Олимпиады-2008 — в прыжках в длину и в тройном прыжке. В пробе спортсменки выявили запрещенное вещество туринабол.

Международный олимпийский комитет лишил российскую легкоатлетку Татьяну <span class=error>Лебедеву</span> лишили двух серебряных олимпийских медалей Олимпиады-2008 — в прыжках в длину и в тройном прыжке. В пробе спортсменки выявили запрещенное вещество туринабол. Увеличить
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Таким образом «серебро» в тройном прыжке достается казахстанке Ольге Рыпаковой, которая была бронзовой медалисткой Олимпийских игр-2008.

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