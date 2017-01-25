Рыпакова получит серебро Олимпийских игр-2008
Международный олимпийский комитет лишил российскую легкоатлетку Татьяну Лебедеву лишили двух серебряных олимпийских медалей Олимпиады-2008 — в прыжках в длину и в тройном прыжке. В пробе спортсменки выявили запрещенное вещество туринабол.
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Таким образом «серебро» в тройном прыжке достается казахстанке Ольге Рыпаковой, которая была бронзовой медалисткой Олимпийских игр-2008.
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