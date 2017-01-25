Дегтярев считает, что не стоит искать заговор против РФ в лишении Лебедевой медалей ОИ
МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев считает, что не стоит искать заговора против России в связи с лишением Международным олимпийским комитетом (МОК) двух серебряных медалей Олимпийских игр 2008 года в Пекине российской легкоатлетки Татьяны Лебедевой.
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Он обратил внимание, что кроме Лебедевой «еще несколько спортсменов лишены олимпийских наград, включая всю звездную сборную Ямайки в самой престижной эстафете 4×100 м во главе с именитым Усэйном Болтом».
Глава думского комитета подчеркнул, что Россия сама ведет непримиримую борьбу с допингом. «Государство работает в направлении создания нулевой терпимости к допингу. Мы выступаем за чистый спорт», — подчеркнул он.
Дегтярев напомнил, что Госдума внесла соответствующие поправки в Уголовный кодекс, идет реформа российской антидопинговой лаборатории, Минспорт выведен из состава учредителей национальной антидопинговой организации. «Все видят, что процесс идет. Допинг — мировое зло, без национальной окраски», — заключил парламентарий.
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