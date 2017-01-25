Дегтярев считает, что не стоит искать заговор против РФ в лишении Лебедевой медалей ОИ

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Ранее пресс-служба МОК сообщила, что в пробе спортсменки было обнаружено запрещенное вещество туринабол. На Играх-2008 она показала второй результат в прыжках в длину и в тройном прыжке.

«Проверка допинг-проб спустя несколько циклов после уже завершившихся Олимпийских игр — общая практика, и искать здесь заговор против России по факту лишения Татьяны Лебедевой серебряных медалей не стоит», — сказал Дегтярев ТАСС.

Он обратил внимание, что кроме Лебедевой «еще несколько спортсменов лишены олимпийских наград, включая всю звездную сборную Ямайки в самой престижной эстафете 4×100 м во главе с именитым Усэйном Болтом».

Глава думского комитета подчеркнул, что Россия сама ведет непримиримую борьбу с допингом. «Государство работает в направлении создания нулевой терпимости к допингу. Мы выступаем за чистый спорт», — подчеркнул он.

Дегтярев напомнил, что Госдума внесла соответствующие поправки в Уголовный кодекс, идет реформа российской антидопинговой лаборатории, Минспорт выведен из состава учредителей национальной антидопинговой организации. «Все видят, что процесс идет. Допинг — мировое зло, без национальной окраски», — заключил парламентарий.