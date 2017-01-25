Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/athletics/28551904/
25 января 2017, 19:03 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Дегтярев считает, что не стоит искать заговор против РФ в лишении Лебедевой медалей ОИ

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев считает, что не стоит искать заговора против России в связи с лишением Международным олимпийским комитетом (МОК) двух серебряных медалей Олимпийских игр 2008 года в Пекине российской легкоатлетки Татьяны Лебедевой.

Глава думского комитета подчеркнул что Россия сама ведет непримиримую борьбу с допингом. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ранее пресс-служба МОК сообщила, что в пробе спортсменки было обнаружено запрещенное вещество туринабол. На Играх-2008 она показала второй результат в прыжках в длину и в тройном прыжке.

«Проверка допинг-проб спустя несколько циклов после уже завершившихся Олимпийских игр — общая практика, и искать здесь заговор против России по факту лишения Татьяны Лебедевой серебряных медалей не стоит», — сказал Дегтярев ТАСС.

Он обратил внимание, что кроме Лебедевой «еще несколько спортсменов лишены олимпийских наград, включая всю звездную сборную Ямайки в самой престижной эстафете 4×100 м во главе с именитым Усэйном Болтом».

Глава думского комитета подчеркнул, что Россия сама ведет непримиримую борьбу с допингом. «Государство работает в направлении создания нулевой терпимости к допингу. Мы выступаем за чистый спорт», — подчеркнул он.

Дегтярев напомнил, что Госдума внесла соответствующие поправки в Уголовный кодекс, идет реформа российской антидопинговой лаборатории, Минспорт выведен из состава учредителей национальной антидопинговой организации. «Все видят, что процесс идет. Допинг — мировое зло, без национальной окраски», — заключил парламентарий.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Легкой атлетики

Журова: Лебедева должна доказать непричастность к употреблению допинга

Журова: Лебедева должна доказать непричастность к употреблению допинга

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова считает решение Международного олимпийского комитета (МОК) о лишении двух серебряных медалей Олимпийских игр 2008 года в Пекине российской легкоатлетки Татьяны Лебедевой правильным, если спортсменка не докажет, что запрещенный препарат оказался в ее допинг-пробе не по ее воле. Об этом Журова заявила ТАСС.
Еще 7 новостей  Все новости
25 января

Лебедева подаст апелляцию на решение МОК о лишении двух медалей ОИ-2008

Мутко: первый матч на стадионе в Нижнем Новгороде пройдет в апреле 2018 года

Фигуристка Медведева лидирует после короткой программы на чемпионате Европы