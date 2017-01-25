Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/athletics/28551900/
25 января 2017, 19:04 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Журова: Лебедева должна доказать непричастность к употреблению допинга

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова считает решение Международного олимпийского комитета (МОК) о лишении двух серебряных медалей Олимпийских игр 2008 года в Пекине российской легкоатлетки Татьяны Лебедевой правильным, если спортсменка не докажет, что запрещенный препарат оказался в ее допинг-пробе не по ее воле. Об этом Журова заявила ТАСС.

Российская легкоатлетка была лишена двух серебряных медалей ОИ-2008 после перепроверки <nobr>допинг-проб.</nobr> Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В среду пресс-служба МОК сообщила, что в пробе спортсменки было обнаружено запрещенное вещество туринабол. На Играх-2008 она показала второй результат в прыжках в длину и в тройном прыжке.

«Если Татьяна не будет это (обнаружение туринабола) оспаривать и не докажет обратного, то это, к сожалению, правильное решение, как бы нам грустно не было это констатировать», — заявила Журова.

«Если она (Лебедева) не докажет, что этот препарат оказался без ее воли в ее пробе, то других вариантов нет. Но она должна это доказать», — добавила парламентарий.

Журова напомнила, что туринабол в свое время был препаратом, который не определялся в пробах. «Но спортсмены недооценили, что через девять лет он будет определяться. На тот момент технологии его определения не было», — отметила депутат, добавив, что туринабол — «это не милдронат, поэтому получается немножко другая история».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Легкой атлетики

Дегтярев считает, что не стоит искать заговор против РФ в лишении Лебедевой медалей ОИ

Дегтярев считает, что не стоит искать заговор против РФ в лишении Лебедевой медалей ОИ

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев считает, что не стоит искать заговора против России в связи с лишением Международным олимпийским комитетом (МОК) двух серебряных медалей Олимпийских игр 2008 года в Пекине российской легкоатлетки Татьяны Лебедевой.
Еще 7 новостей  Все новости
25 января

Лебедева подаст апелляцию на решение МОК о лишении двух медалей ОИ-2008

Мутко: первый матч на стадионе в Нижнем Новгороде пройдет в апреле 2018 года

Фигуристка Медведева лидирует после короткой программы на чемпионате Европы