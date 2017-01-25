Журова: Лебедева должна доказать непричастность к употреблению допинга
МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова считает решение Международного олимпийского комитета (МОК) о лишении двух серебряных медалей Олимпийских игр 2008 года в Пекине российской легкоатлетки Татьяны Лебедевой правильным, если спортсменка не докажет, что запрещенный препарат оказался в ее
допинг-пробе не по ее воле. Об этом Журова заявила ТАСС.
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«Если Татьяна не будет это (обнаружение туринабола) оспаривать и не докажет обратного, то это, к сожалению, правильное решение, как бы нам грустно не было это констатировать», — заявила Журова.
«Если она (Лебедева) не докажет, что этот препарат оказался без ее воли в ее пробе, то других вариантов нет. Но она должна это доказать», — добавила парламентарий.
Журова напомнила, что туринабол в свое время был препаратом, который не определялся в пробах. «Но спортсмены недооценили, что через девять лет он будет определяться. На тот момент технологии его определения не было», — отметила депутат, добавив, что туринабол — «это не милдронат, поэтому получается немножко другая история».
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