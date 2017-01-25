Татьяна Лебедева: Буду биться за свое имя до последнего
Олимпийская чемпионка 2004 года в прыжках в длину Татьяна Лебедева впервые ответила на обвинения в использовании допинга. Напомним, Международный олимпийский комитет хочет лишить Лебедеву двух серебряных медалей с Олимпиады-2008, так как ее пробы после перепроверки дали положительный результат на запрещенный препарат туринабол.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Татьяна, удивительно, что обвинение в использовании допинга вы получили практически в свой «профессиональный праздник» — Татьянин день…
— На самом деле, эту информацию я получила давно, еще осенью. Просто не знала, в какой момент об этом объявят официально. Так получилось, что я как раз только что вернулась с Дня студентов, а тут — 11 пропущенных вызовов на телефоне….
— Как вы можете объяснить своим болельщикам обвинения в допинге?
— Спустя восемь лет мне остается только догадываться. Точно могу сказать, что никакого умысла использовать допинг у меня не было. Виновной я себя не считаю. От случайных ошибок, конечно, никто не застрахован. Но даже если
— Я правильно понимаю, что вы однозначно не признаете умышленное использование допинга, но допускаете, что туринабол мог попасть в ваш организм случайно?
— Я уже написала объяснительную записку. Дело в том, что, прежде всего, никто не знает, что происходило с пробой за эти восемь лет. Я, конечно, должна верить системе, но разные сомнения возникают. Знаю, что они пересматривали несколько моих проб в течение последних десяти лет — с 2007, 2009 года. Там все нормально. Даже если теоретически допустить, что
— Ваша проба с Олимпийских игр-2012 в Лондоне тоже была перепроверена и оказалась чистой?
— По крайней мере, никакой информации у меня нет. Они говорили о тотальных перепроверках проб с Лондона, по некоторым спортсменам приходит информация о положительных тестах, но по моей пробе ничего нет.
— Вы сказали, что работаете с адвокатом. Кто представляет ваши интересы?
— Пока я не хотела бы публично говорить об этом.
— Что теперь будет с вашей общественной и политической деятельностью? Вы остаетесь членом Совета федерации?
— Это выборная должность, поэтому пока да.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter