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25 января 2017, 18:47 | Летние: Легкая атлетика | Спорт-Экспресс

Татьяна Лебедева: Буду биться за свое имя до последнего

Олимпийская чемпионка 2004 года в прыжках в длину Татьяна Лебедева впервые ответила на обвинения в использовании допинга. Напомним, Международный олимпийский комитет хочет лишить Лебедеву двух серебряных медалей с Олимпиады-2008, так как ее пробы после перепроверки дали положительный результат на запрещенный препарат туринабол.

Олимпийская чемпионка впервые ответила на обвинения в использовании допинга. Увеличить
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— Татьяна, удивительно, что обвинение в использовании допинга вы получили практически в свой «профессиональный праздник» — Татьянин день…

— На самом деле, эту информацию я получила давно, еще осенью. Просто не знала, в какой момент об этом объявят официально. Так получилось, что я как раз только что вернулась с Дня студентов, а тут — 11 пропущенных вызовов на телефоне….

— Как вы можете объяснить своим болельщикам обвинения в допинге?

— Спустя восемь лет мне остается только догадываться. Точно могу сказать, что никакого умысла использовать допинг у меня не было. Виновной я себя не считаю. От случайных ошибок, конечно, никто не застрахован. Но даже если где-то я ошиблась, доказать это можно только в судебном порядке. Моим кредо всегда было биться до последнего и никогда не сдаваться. Так же поступлю и в этот раз: адвокат работает, я буду подавать апелляцию. Понимаю, что шансы минимальные, но все же.

— Я правильно понимаю, что вы однозначно не признаете умышленное использование допинга, но допускаете, что туринабол мог попасть в ваш организм случайно?

— Я уже написала объяснительную записку. Дело в том, что, прежде всего, никто не знает, что происходило с пробой за эти восемь лет. Я, конечно, должна верить системе, но разные сомнения возникают. Знаю, что они пересматривали несколько моих проб в течение последних десяти лет — с 2007, 2009 года. Там все нормально. Даже если теоретически допустить, что где-то я ошиблась, спустя восемь лет сложно найти вообще какие-либо доказательства. Могу только сказать, что я всегда старалась быть максимально осторожной и использовать только проверенные лекарства и биодобавки.

— Ваша проба с Олимпийских игр-2012 в Лондоне тоже была перепроверена и оказалась чистой?

— По крайней мере, никакой информации у меня нет. Они говорили о тотальных перепроверках проб с Лондона, по некоторым спортсменам приходит информация о положительных тестах, но по моей пробе ничего нет.

— Вы сказали, что работаете с адвокатом. Кто представляет ваши интересы?

— Пока я не хотела бы публично говорить об этом.

— Что теперь будет с вашей общественной и политической деятельностью? Вы остаетесь членом Совета федерации?

— Это выборная должность, поэтому пока да.
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Журова: Лебедева должна доказать непричастность к употреблению допинга

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова считает решение Международного олимпийского комитета (МОК) о лишении двух серебряных медалей Олимпийских игр 2008 года в Пекине российской легкоатлетки Татьяны Лебедевой правильным, если спортсменка не докажет, что запрещенный препарат оказался в ее допинг-пробе не по ее воле. Об этом Журова заявила ТАСС.
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