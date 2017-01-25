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25 января 2017, 17:41 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

Лебедева лишена двух серебряных медалей Игр-2008 после перепроверки допинг-проб

МОСКВА, 25 янв — Р-Спорт. Россиянка Татьяна Лебедева лишена серебряных медалей Олимпийских игр 2008 года в Пекине в прыжках в длину и в тройном прыжке по результатам перепроверки допинг-пробы, сообщается на официальном сайте Международного олимпийского комитета.

Лебедева лишена двух серебряных медалей Игр-2008 после перепроверки допинг-проб - Фото Увеличить
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После повторной проверки в пробе Лебедевой с Олимпиады в Пекине был обнаружен запрещенный препарат туринабол.

Лебедева, завершившая карьеру в июле 2013 года, завоевала золото и бронзу в прыжках в длину и в тройном прыжке соответственно на Олимпиаде-2004 в Афинах, а также стала серебряным призером Игр-2000 в Сиднее в тройном прыжке. Также на счету спортсменки три золота и два серебра чемпионатов мира и три золота и серебро чемпионатов мира в помещении, завоеванные в 2001—2009 годах.

Ранее МОК провел две волны перепроверок допинг-проб, взятых на Олимпийских играх в Пекине (2008 год) и Лондоне (2012). Всего было перепроверено 1243 пробы, 98 из которых (60 пекинских и 38 лондонских) оказались положительными.
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