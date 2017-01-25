Лебедева лишена двух серебряных медалей Игр-2008 после перепроверки допинг-проб
МОСКВА, 25 янв —
Р-Спорт. Россиянка Татьяна Лебедева лишена серебряных медалей Олимпийских игр 2008 года в Пекине в прыжках в длину и в тройном прыжке по результатам перепроверки допинг-пробы, сообщается на официальном сайте Международного олимпийского комитета.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
После повторной проверки в пробе Лебедевой с Олимпиады в Пекине был обнаружен запрещенный препарат туринабол.
Лебедева, завершившая карьеру в июле 2013 года, завоевала золото и бронзу в прыжках в длину и в тройном прыжке соответственно на Олимпиаде-2004 в Афинах, а также стала серебряным призером Игр-2000 в Сиднее в тройном прыжке. Также на счету спортсменки три золота и два серебра чемпионатов мира и три золота и серебро чемпионатов мира в помещении, завоеванные в 2001—2009 годах.
Ранее МОК провел две волны перепроверок
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter