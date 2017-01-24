WADA заявило, что будет тесно сотрудничать с IAAF по проверке данных от Дмитриева
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сообщило агентству «Р-Спорт», что будет тесно сотрудничать с рабочей группой Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), чтобы проверить всю информацию от бегуна Андрея Дмитриева из нового фильма ARD.
В воскресенье ARD представил 10-минутный фильм, основанный на показаниях Дмитриева. Дмитриев в фильме представляет вниманию кадры, которые, как утверждаются, сняты скрытой камерой. На них запечатлено, как 12 января временно отстраненный по допинговому делу тренер легкоатлетов Владимир Казарин работает в Челябинске с бегуном Артемом Денмухаметовым.
«После просмотра видеоматериала WADA согласилось с информатором в том, чтобы обсудить этот вопрос с соответствующей организацией — Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF). WADA будет работать в тесном сотрудничестве с рабочей группой IAAF, чтобы убедиться, что данные расследуются надлежащим образом», — говорится в заявлении WADA.
«WADA знает о документальном фильме ARD, который транслировался вчера на немецком телевидении и в котором представлены заявления информатора и кадры, свидетельствующие о том, что временно отстраненные за допинг российские специалисты продолжают тренировать спортсменов. И информатор недавно обратился к WADA и поделился своими данными», — отмечается в заявлении.
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