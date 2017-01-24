ВФЛА расследует факт снятия спортсменов с этапа Зимнего тура из-за допинг-контроля
МОСКВА, 24 янв —
Р-Спорт. Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА) установлен факт массового снятия спортсменов из-за возможного допинг-контроля с одного из этапов Зимнего тура ВФЛА — «Оренбургской мили», исполнительному директору федерации Александру Паркину поручено организовать проведение расследования данного случая, сообщается на официальном сайте организации.
Ранее СМИ сообщили, что некоторые спортсмены снялись с турнира в Оренбурге после информации о приезде
«Федерацией установлен факт массового снятия спортсменов
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