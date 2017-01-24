ВФЛА расследует факт снятия спортсменов с этапа Зимнего тура из-за допинг-контроля

Ранее СМИ сообщили, что некоторые спортсмены снялись с турнира в Оренбурге после информации о приезде допинг-офицеров.

«Федерацией установлен факт массового снятия спортсменов из-за возможного допинг-контроля с одного из этапов Зимнего тура ВФЛА — Всероссийских соревнований “Оренбургская миля” на призы губернатора Оренбургской области. Исполнительному директору ВФЛА Александру Паркину поручено организовать проведение расследования данного случая», — следует из сообщения.