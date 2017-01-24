Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/athletics/28539401/
24 января 2017, 21:25 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

ВФЛА расследует факт снятия спортсменов с этапа Зимнего тура из-за допинг-контроля

МОСКВА, 24 янв — Р-Спорт. Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА) установлен факт массового снятия спортсменов из-за возможного допинг-контроля с одного из этапов Зимнего тура ВФЛА — «Оренбургской мили», исполнительному директору федерации Александру Паркину поручено организовать проведение расследования данного случая, сообщается на официальном сайте организации.

Ранее СМИ сообщили, что некоторые спортсмены снялись с турнира в Оренбурге после информации о приезде допинг-офицеров.

«Федерацией установлен факт массового снятия спортсменов из-за возможного допинг-контроля с одного из этапов Зимнего тура ВФЛА — Всероссийских соревнований “Оренбургская миля” на призы губернатора Оренбургской области. Исполнительному директору ВФЛА Александру Паркину поручено организовать проведение расследования данного случая», — следует из сообщения.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Легкой атлетики

WADA заявило, что будет тесно сотрудничать с IAAF по проверке данных от Дмитриева

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сообщило агентству «Р-Спорт», что будет тесно сотрудничать с рабочей группой Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), чтобы проверить всю информацию от бегуна Андрея Дмитриева из нового фильма ARD.
Еще 7 новостей  Все новости
24 января

Белорусская Барби: 26-летняя кикбоксерша Екатерина Вандарьева

Игорь Ларионов: мои дети уже больше американцы, чем россияне

«Шубенков, верни 4 миллиона»: как уникальный атлет превратился в предателя