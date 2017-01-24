ВФЛА будет наказывать тренеров за употребление допинга их спортсменами

«Федерацией проведена работа по анализу количества нарушений антидопинговых правил в каждой тренерской группе, — говорится в сообщении. — Минспорт РФ и Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) будут проинформированы о результатах этой работы для соответствующего реагирования. Принято решение, что по каждому последующему случаю употребления допинга будет проводиться тщательное расследование с применением санкций не только к спортсмену, но и к его тренеру».