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24 января 2017, 21:18 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

ВФЛА будет наказывать тренеров за употребление допинга их спортсменами

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) будет наказывать тренеров за употребление запрещенных веществ их спортсменами. Об этом сообщает пресс-служба организации.

«Федерацией проведена работа по анализу количества нарушений антидопинговых правил в каждой тренерской группе, — говорится в сообщении. — Минспорт РФ и Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) будут проинформированы о результатах этой работы для соответствующего реагирования. Принято решение, что по каждому последующему случаю употребления допинга будет проводиться тщательное расследование с применением санкций не только к спортсмену, но и к его тренеру».
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