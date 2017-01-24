Прыгуны Цыплаков, Меньков и Копейкин не выступят на «Русской зиме»

Традиционный турнир по легкой атлетике «Русская зима» пройдет 4—5 февраля в Москве. Ранее Назаров сообщил «Р-Спорт», что в турнире примет участие российская прыгунья в длину Дарья Клишина.

«Будут выступать Анжелика Сидорова, Ангелина Краснова, Ольга Муллина, Марина Бучельникова в прыжках с шестом. У мужчин в этой дисциплине будут прыгать все сильнейшие, (среди них) Тимур Моргунов, Георгий Горохов, — сказал Назаров по телефону. — Говоря о женских прыжках в высоту — будет прыгать Светлана Школина, она восстановилась после тяжелейшей травмы. Будет интересно, когда на секторе будет две чемпионки мира — Школина и Мария Кучина».

«В тройном прыжке у мужчин выступят Люкман Адамс, Дмитрий Чижиков, Александр Юрченко. Конева, выступающая в тройном прыжке, пропускает зимний сезон. Даниил Цыплаков тоже получил травму и он находится на лечении. В прыжках в высоту мы ждем Ивана Ухова, Дмитрия Семенова, Данила Лысенко, — продолжил он. — В прыжках в длину, к сожалению, не будет прыгать Александр Меньков и Василий Копейкин, они готовятся к чемпионату России. Но будут прыгать два лидера нашего сезона — Артем Примак и Александр Петров».