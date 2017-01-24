Назаров: Легкоатлетка Дарья Клишина подтвердила свое участие в турнире «Русская зима»

Традиционный турнир по легкой атлетике «Русская зима» пройдет 4—5 февраля в Москве. Клишина, которая тренируется за рубежом, была единственной российской легкоатлеткой, выступившей на Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро.

«На «Русской зиме» мы ждем выступления Анжелики Сидоровой, Марии Кучиной, Дарьи Клишиной и всех остальных. Будет очень интересный турнир. Клишина подтвердила свое участие и будет выступать на «Русской зиме», — сказал Назаров по телефону.