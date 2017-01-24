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24 января 2017, 19:15 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

Назаров: Легкоатлетка Дарья Клишина подтвердила свое участие в турнире «Русская зима»

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина подтвердила свое участие в турнире «Русская зима», заявил агентству «Р-Спорт» старший тренер сборной РФ по прыжкам Антон Назаров.

Традиционный турнир по легкой атлетике «Русская зима» пройдет 4—5 февраля в Москве. Клишина, которая тренируется за рубежом, была единственной российской легкоатлеткой, выступившей на Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро.

«На «Русской зиме» мы ждем выступления Анжелики Сидоровой, Марии Кучиной, Дарьи Клишиной и всех остальных. Будет очень интересный турнир. Клишина подтвердила свое участие и будет выступать на «Русской зиме», — сказал Назаров по телефону.

Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) в ноябре 2015 года обвинила Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил, после чего IAAF временно отстранила ВФЛА, а совет IAAF в июне 2016-го поддержал наказание. В результате российские легкоатлеты, кроме прыгуньи в длину Клишиной, пропустили Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. Совет IAAF создал инспекционную комиссию по контролю за действиями ВФЛА по выходу из кризиса, которую возглавил Руне Андерсен.
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