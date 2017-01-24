Назаров: Легкоатлетка Дарья Клишина подтвердила свое участие в турнире «Русская зима»
Российская прыгунья в длину Дарья Клишина подтвердила свое участие в турнире «Русская зима», заявил агентству «Р-Спорт» старший тренер сборной РФ по прыжкам Антон Назаров.
Традиционный турнир по легкой атлетике «Русская зима» пройдет
«На «Русской зиме» мы ждем выступления Анжелики Сидоровой, Марии Кучиной, Дарьи Клишиной и всех остальных. Будет очень интересный турнир. Клишина подтвердила свое участие и будет выступать на «Русской зиме», — сказал Назаров по телефону.
Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) в ноябре 2015 года обвинила Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил, после чего IAAF временно отстранила ВФЛА, а совет IAAF в июне 2016-го поддержал наказание. В результате российские легкоатлеты, кроме прыгуньи в длину Клишиной, пропустили Олимпийские игры в
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