ВФЛА призывает спортсменов делиться информацией с ней, а не с ARD
МОСКВА, 24 января. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Руководство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) призывает спортсменов информировать организацию о различного рода нарушениях, а не обращаться к журналистам немецкого телеканала ARD. Об этом ТАСС заявил глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин.
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Новый фильм журналиста ARD Хайо Зеппельта о допинге в российском спорте вышел в эфир 22 января. Основным информатором телеканала стал бегун Андрей Дмитриев, который сообщил о нарушении антидопинговых правил рядом российских тренеров.
«Абсолютно понимаем Дмитриева, но у нас один вопрос: почему он сразу не обратился к ВФЛА с этими вопросами, зачем пошел к ARD? Мы должны решать наши внутренние проблемы внутри страны, — подчеркнул Шляхтин. — Нам, наоборот, важно как можно больше получать такой информации и оперативно на нее реагировать, чтобы российская легкая атлетика была чистой от допинга».
Ранее сообщалось, что Дмитриев встретился с членами рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), которая приезжала в Россию
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