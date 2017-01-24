ВФЛА призывает спортсменов делиться информацией с ней, а не с ARD

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Новый фильм журналиста ARD Хайо Зеппельта о допинге в российском спорте вышел в эфир 22 января. Основным информатором телеканала стал бегун Андрей Дмитриев, который сообщил о нарушении антидопинговых правил рядом российских тренеров.

«Абсолютно понимаем Дмитриева, но у нас один вопрос: почему он сразу не обратился к ВФЛА с этими вопросами, зачем пошел к ARD? Мы должны решать наши внутренние проблемы внутри страны, — подчеркнул Шляхтин. — Нам, наоборот, важно как можно больше получать такой информации и оперативно на нее реагировать, чтобы российская легкая атлетика была чистой от допинга».