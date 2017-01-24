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https://sport.mail.ru/news/athletics/28537259/
24 января 2017, 17:42 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

ВФЛА призывает спортсменов делиться информацией с ней, а не с ARD

МОСКВА, 24 января. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Руководство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) призывает спортсменов информировать организацию о различного рода нарушениях, а не обращаться к журналистам немецкого телеканала ARD. Об этом ТАСС заявил глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин.

По словам главы ВФЛА Дмитрия Шляхтина внутренние проблемы нужно решать внутри страны. Увеличить
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Новый фильм журналиста ARD Хайо Зеппельта о допинге в российском спорте вышел в эфир 22 января. Основным информатором телеканала стал бегун Андрей Дмитриев, который сообщил о нарушении антидопинговых правил рядом российских тренеров.

«Абсолютно понимаем Дмитриева, но у нас один вопрос: почему он сразу не обратился к ВФЛА с этими вопросами, зачем пошел к ARD? Мы должны решать наши внутренние проблемы внутри страны, — подчеркнул Шляхтин. — Нам, наоборот, важно как можно больше получать такой информации и оперативно на нее реагировать, чтобы российская легкая атлетика была чистой от допинга».

Ранее сообщалось, что Дмитриев встретился с членами рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), которая приезжала в Россию 23—24 января. По словам главы ВФЛА, в ходе встречи со стороны Дмитриева не прозвучало новых обвинений в нарушении россиянами антидопинговых правил. «Во-первых, Дмитриев уже рассказал. Я думаю, если бы он что-то еще знал, то не скрывал бы этого», — отметил Шляхтин.
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Новости Легкой атлетики

ВФЛА не намерена препятствовать карьере информатора ARD Андрея Дмитриева

МОСКВА, 24 января. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) не будет препятствовать дальнейшей карьере российского бегуна Андрея Дмитриева, ставшего информатором немецкого телеканала ARD. Об этом ТАСС заявил глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин.
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