ВФЛА не намерена препятствовать карьере информатора ARD Андрея Дмитриева
МОСКВА, 24 января. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) не будет препятствовать дальнейшей карьере российского бегуна Андрея Дмитриева, ставшего информатором немецкого телеканала ARD. Об этом ТАСС заявил глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин.
Дмитриев дал видеоинтервью для нового фильма журналиста ARD Хайо Зеппельта о допинге в российском спорте, который вышел в свет 22 января. Бегун обвинил ряд российских тренеров по легкой атлетике, включая Сергея Епишина и Владимира Казарина, в нарушении антидопинговых правил, а последнего — в том, что он нарушил правила своего временного отстранения и продолжил работать с легкоатлетами.
«ВФЛА никоим образом не может препятствовать карьере Дмитриева. Федерация не проводит мероприятия, а только сопровождает. На все старты человек заявляется из своего региона, никто ему не может препятствовать. Перекрывать кислород Дмитриеву, не допускать его до выступлений — это было бы абсолютно нелогичным и неразумным, более того, это абсолютно не в наших интересах».
Лучшим результатом бегуна является 50-е место на чемпионате мира по кроссу в 2009 году.
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