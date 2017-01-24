ВФЛА не намерена препятствовать карьере информатора ARD Андрея Дмитриева

Дмитриев дал видеоинтервью для нового фильма журналиста ARD Хайо Зеппельта о допинге в российском спорте, который вышел в свет 22 января. Бегун обвинил ряд российских тренеров по легкой атлетике, включая Сергея Епишина и Владимира Казарина, в нарушении антидопинговых правил, а последнего — в том, что он нарушил правила своего временного отстранения и продолжил работать с легкоатлетами.

«ВФЛА никоим образом не может препятствовать карьере Дмитриева. Федерация не проводит мероприятия, а только сопровождает. На все старты человек заявляется из своего региона, никто ему не может препятствовать. Перекрывать кислород Дмитриеву, не допускать его до выступлений — это было бы абсолютно нелогичным и неразумным, более того, это абсолютно не в наших интересах».

Лучшим результатом бегуна является 50-е место на чемпионате мира по кроссу в 2009 году.