Шляхтин: На встрече с группой IAAF поднимались вопросы восстановления РУСАДА
МОСКВА, 24 января. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Вопросы восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА) обсуждались в ходе встречи министра спорта РФ Павла Колобкова с рабочей группой Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Об этом ТАСС сообщил глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин.
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Очередная встреча представителей ВФЛА с членами рабочей группы IAAF под руководством Руне Андерсена проходила в Москве
«Встреча с новым министром спорта Российской Федерации Павлом Анатольевичем Колобковым было пожеланием рабочей группы IAAF, — отметил Шляхтин. — Они много лет знакомы с Руне Андерсеном. Павел Анатольевич был в совете учредителей WADA от России. В ходе встречи также обсуждались вопросы по восстановлению РУСАДА».
Совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) в ноябре 2015 года принял решение о несоответствии РУСАДА кодексу международной организации. В период восстановления Британское антидопинговое агентство помогает РУСАДА осуществлять работу.
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