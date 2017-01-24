Шляхтин: На встрече с группой IAAF поднимались вопросы восстановления РУСАДА

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Очередная встреча представителей ВФЛА с членами рабочей группы IAAF под руководством Руне Андерсена проходила в Москве 23—24 января . В ходе заседания обсуждались вопросы восстановления РУСАДА в составе международной организации. Колобков впервые принял участие в мероприятии.

«Встреча с новым министром спорта Российской Федерации Павлом Анатольевичем Колобковым было пожеланием рабочей группы IAAF, — отметил Шляхтин. — Они много лет знакомы с Руне Андерсеном. Павел Анатольевич был в совете учредителей WADA от России. В ходе встречи также обсуждались вопросы по восстановлению РУСАДА».

Совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) в ноябре 2015 года принял решение о несоответствии РУСАДА кодексу международной организации. В период восстановления Британское антидопинговое агентство помогает РУСАДА осуществлять работу.