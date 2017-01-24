Дата следующей встречи с рабочей группой определится после совета IAAF
МОСКВА, 24 января. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Дата следующей встречи представителей Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) с рабочей группой Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) будет определена по итогам заседания совета международной организации. Об этом ТАСС сообщил глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин.
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Очередная встреча представителей рабочей группы IAAF с руководством ВФЛА состоялась в Москве
Заседание совета IAAF пройдет в Монако 6 февраля.
Членство ВФЛА в составе международной ассоциации было приостановлено в ноябре 2015 года
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