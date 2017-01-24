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24 января 2017, 17:17 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Дата следующей встречи с рабочей группой определится после совета IAAF

МОСКВА, 24 января. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Дата следующей встречи представителей Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) с рабочей группой Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) будет определена по итогам заседания совета международной организации. Об этом ТАСС сообщил глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин.

Заседание совета IAAF пройдет в Монако 6 февраля. Увеличить
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Очередная встреча представителей рабочей группы IAAF с руководством ВФЛА состоялась в Москве 23—24 января. «Я спросил у членов рабочей группы IAAF, когда пройдет наша следующая встреча, — сказал Шляхтин. — Они ответили, что мы определимся после следующего совета IAAF. Мы в постоянной коммуникации».

Заседание совета IAAF пройдет в Монако 6 февраля.

Членство ВФЛА в составе международной ассоциации было приостановлено в ноябре 2015 года из-за многочисленных случаев нарушения российскими легкоатлетами антидопинговых правил. Сборная России была отстранена от всех международных соревнований и пропустила Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро.
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ВФЛА не намерена препятствовать карьере информатора ARD Андрея Дмитриева

МОСКВА, 24 января. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) не будет препятствовать дальнейшей карьере российского бегуна Андрея Дмитриева, ставшего информатором немецкого телеканала ARD. Об этом ТАСС заявил глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин.
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