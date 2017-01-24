Дата следующей встречи с рабочей группой определится после совета IAAF

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Очередная встреча представителей рабочей группы IAAF с руководством ВФЛА состоялась в Москве 23—24 января . «Я спросил у членов рабочей группы IAAF, когда пройдет наша следующая встреча, — сказал Шляхтин. — Они ответили, что мы определимся после следующего совета IAAF. Мы в постоянной коммуникации».

Заседание совета IAAF пройдет в Монако 6 февраля.