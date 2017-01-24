Дмитриев выступил с заявлением о встрече с предствителями IAAF

«Утром 24 января я принял участие во встрече-беседе с рабочей группой Международной федерации легкоатлетической федераций во главе с Руне Андерсеном. Встреча прошла в Москве, хочу поблагодарить членов рабочей группы за желание выслушать меня и руководство ВФЛА за организацию встречи. На основе активно идущей сейчас по всем фронтам дискуссии я составил некую свою картину происходящих на данный момент событий и представил её рабочей группе. Встреча прошла в положительном ключе, обвинения, озвученные мной в фильме немецкого телеканала ARD, не обсуждались.

Из не самых позитивных моментов выводов встречи было следующее:



— признание, что ВФЛА имеет слабую власть в регионах и проблема допинга уходит глубоко на периферию, была отмечена устойчивость крепких старых связей в регионах, несмотря на появление новых лиц в верхнем уровне руководства ВФЛА;



— признание, что наша очень большая проблема — это старое сознание большинства спортсменов и тренеров и общественное мнение по поводу самого допинг-скандала (теории заговора, утверждения, что все во всём мире “сидят” на ещё более лучшем допинге, что без допинга невозможно достигнуть результатов мирового уровня, отрицание допинговой проблемы и т. д. ), которое широко распространено и до сих пор продолжает звучать и, к сожалению, усваивается подрастающим, новым, поколением спортсменов.



Из очевидно положительных моментов выделю следующее:



— была отмечена проделанная ВФЛА работа по пунктам, акцентировано, что большинство критериев по восстановлению было выполнено;



— отмечено заложение новой антидопинговой культуры “снизу”, в лице многих спортсменов и некоторых тренеров, которые поддержали категоричную позицию нулевой терпимости к допингу и заложение “института информаторов”.



Я рассказал про то большое число людей, которые поддержали меня лично после моей статьи, про категоричную позицию по допингу перспективной группы специалиста Владимира Пронина и про просто невероятный по своему содержанию и эффекту бой, который ведёт в медиапространстве известный российский легкоатлет Сергей Литвинов. Проинформировал, что с каждым днём вокруг этих лиц собирается всё больше и больше адекватных личностей, и особо отметил поддержку, которую мы получили со стороны ВФЛА: начата работа со спортивным директором ВФЛА по внедрению и продвижению наработок самой современной спортивной науки, проведены личные встречи с руководством, и ведётся открытый конструктивный диалог.



В заключение беседы высказал свою просьбу, как можно скорее выпустить российских спортсменов на международные старты в индивидуальном порядке, но и высказал свои подозрения в чистоте некоторых спортсменов из списка подавших заявки. От себя лично хочу ещё раз призвать всех поверить в возможность чистого спорта самых высоких достижений и принять для себя лично жёсткую антидопинговую культуру, в которой то, как мы тренируемся и соревнуемся, не менее важно, чем-то, чего мы достигаем, не бояться говорить об этом открыто и доносить это до молодых спортсменов», — приводит текст заявления Дмитриева «Спорт изнутри».