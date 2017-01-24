Дмитриев выступил с заявлением о встрече с предствителями IAAF
Российский легкоатлет Андрей Дмитриев, ставший информатором для нового фильма телеканала ARD о допинге в российском спорте, сделал заявление о встрече с представителями Международной федерации легкоатлетической федерации.
«Утром 24 января я принял участие во
Из не самых позитивных моментов выводов встречи было следующее:
— признание, что ВФЛА имеет слабую власть в регионах и проблема допинга уходит глубоко на периферию, была отмечена устойчивость крепких старых связей в регионах, несмотря на появление новых лиц в верхнем уровне руководства ВФЛА;
— признание, что наша очень большая проблема — это старое сознание большинства спортсменов и тренеров и общественное мнение по поводу самого
Из очевидно положительных моментов выделю следующее:
— была отмечена проделанная ВФЛА работа по пунктам, акцентировано, что большинство критериев по восстановлению было выполнено;
— отмечено заложение новой антидопинговой культуры “снизу”, в лице многих спортсменов и некоторых тренеров, которые поддержали категоричную позицию нулевой терпимости к допингу и заложение “института информаторов”.
Я рассказал про то большое число людей, которые поддержали меня лично после моей статьи, про категоричную позицию по допингу перспективной группы специалиста Владимира Пронина и про просто невероятный по своему содержанию и эффекту бой, который ведёт в медиапространстве известный российский легкоатлет Сергей Литвинов. Проинформировал, что с каждым днём вокруг этих лиц собирается всё больше и больше адекватных личностей, и особо отметил поддержку, которую мы получили со стороны ВФЛА: начата работа со спортивным директором ВФЛА по внедрению и продвижению наработок самой современной спортивной науки, проведены личные встречи с руководством, и ведётся открытый конструктивный диалог.
В заключение беседы высказал свою просьбу, как можно скорее выпустить российских спортсменов на международные старты в индивидуальном порядке, но и высказал свои подозрения в чистоте некоторых спортсменов из списка подавших заявки. От себя лично хочу ещё раз призвать всех поверить в возможность чистого спорта самых высоких достижений и принять для себя лично жёсткую антидопинговую культуру, в которой то, как мы тренируемся и соревнуемся, не менее важно,
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter