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https://sport.mail.ru/news/athletics/28536374/
24 января 2017, 16:57 | Летние: Легкая атлетика | Чемпионат.com

Дмитриев выступил с заявлением о встрече с предствителями IAAF

Российский легкоатлет Андрей Дмитриев, ставший информатором для нового фильма телеканала ARD о допинге в российском спорте, сделал заявление о встрече с представителями Международной федерации легкоатлетической федерации.

«Утром 24 января я принял участие во встрече-беседе с рабочей группой Международной федерации легкоатлетической федераций во главе с Руне Андерсеном. Встреча прошла в Москве, хочу поблагодарить членов рабочей группы за желание выслушать меня и руководство ВФЛА за организацию встречи. На основе активно идущей сейчас по всем фронтам дискуссии я составил некую свою картину происходящих на данный момент событий и представил её рабочей группе. Встреча прошла в положительном ключе, обвинения, озвученные мной в фильме немецкого телеканала ARD, не обсуждались.
Из не самых позитивных моментов выводов встречи было следующее:

— признание, что ВФЛА имеет слабую власть в регионах и проблема допинга уходит глубоко на периферию, была отмечена устойчивость крепких старых связей в регионах, несмотря на появление новых лиц в верхнем уровне руководства ВФЛА;

— признание, что наша очень большая проблема — это старое сознание большинства спортсменов и тренеров и общественное мнение по поводу самого допинг-скандала (теории заговора, утверждения, что все во всём мире “сидят” на ещё более лучшем допинге, что без допинга невозможно достигнуть результатов мирового уровня, отрицание допинговой проблемы и т. д.), которое широко распространено и до сих пор продолжает звучать и, к сожалению, усваивается подрастающим, новым, поколением спортсменов.

Из очевидно положительных моментов выделю следующее:

— была отмечена проделанная ВФЛА работа по пунктам, акцентировано, что большинство критериев по восстановлению было выполнено;

— отмечено заложение новой антидопинговой культуры “снизу”, в лице многих спортсменов и некоторых тренеров, которые поддержали категоричную позицию нулевой терпимости к допингу и заложение “института информаторов”.

Я рассказал про то большое число людей, которые поддержали меня лично после моей статьи, про категоричную позицию по допингу перспективной группы специалиста Владимира Пронина и про просто невероятный по своему содержанию и эффекту бой, который ведёт в медиапространстве известный российский легкоатлет Сергей Литвинов. Проинформировал, что с каждым днём вокруг этих лиц собирается всё больше и больше адекватных личностей, и особо отметил поддержку, которую мы получили со стороны ВФЛА: начата работа со спортивным директором ВФЛА по внедрению и продвижению наработок самой современной спортивной науки, проведены личные встречи с руководством, и ведётся открытый конструктивный диалог.

В заключение беседы высказал свою просьбу, как можно скорее выпустить российских спортсменов на международные старты в индивидуальном порядке, но и высказал свои подозрения в чистоте некоторых спортсменов из списка подавших заявки. От себя лично хочу ещё раз призвать всех поверить в возможность чистого спорта самых высоких достижений и принять для себя лично жёсткую антидопинговую культуру, в которой то, как мы тренируемся и соревнуемся, не менее важно, чем-то, чего мы достигаем, не бояться говорить об этом открыто и доносить это до молодых спортсменов», — приводит текст заявления Дмитриева «Спорт изнутри».
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ВФЛА не намерена препятствовать карьере информатора ARD Андрея Дмитриева

МОСКВА, 24 января. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) не будет препятствовать дальнейшей карьере российского бегуна Андрея Дмитриева, ставшего информатором немецкого телеканала ARD. Об этом ТАСС заявил глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин.
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