Исинбаева осудила обвинения российских спортсменов и тренеров в допинге в новом фильме ARD
МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева осудила обвинения в нарушении антидопинговых правил в адрес российских легкоатлетов и тренеров, прозвучавшие в новом фильме немецкого телеканала ARD. Об этом бывшая спортсменка написала в своем Instagram.
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22 января вышел в свет новый фильм журналиста ARD Хайо Зеппельта о допинге в российском спорте, на этот раз основным информатором телеканала стал легкоатлет Андрей Дмитриев, чьим лучшим результатом является 50-е место на чемпионате мира по кроссу в 2009 году. Он обвинил ряд российских тренеров по легкой атлетике, включая Сергея Епишина и Владимира Казарина, в нарушении антидопинговых правил, а последнего — в том, что он нарушил правила своего временного отстранения и продолжил работать с легкоатлетами.
«У меня возникает вопрос: почему информаторы вместо того, чтобы снимать на скрытую камеру материал и потом продавать его, не обращаются в следственные органы? Почему не идут в Министерство спорта или в антидопинговое агентство, чтобы заявить о нарушениях, почему без доказательств вновь обобщают всех спортсменов? И что характерно, очерняют нашу страну и наших чистых спортсменов именно несостоявшиеся в спорте атлеты. Я заявляю: чистый спорт в России был, есть и будет, и моя карьера — этому прямое подтверждение», — говорится в заявлении Исинбаевой.
В декабре 2014 года ARD выпустил первый фильм о допинге в российском спорте. В роли главных обличителей в нем выступили российская легкоатлетка Юлия Степанова и ее муж Виталий. По данным авторов фильма, российские легкоатлеты систематически принимали запрещенные вещества по указанию своих тренеров. По итогам проведенного независимой комиссией Всемирного антидопинового агентства расследования ВФЛА в ноябре 2015 года была дисквалифицирована, а российских легкоатлетов, за исключением прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, не допустили к участию в Олимпийских играх 2016 года в Бразилии.
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