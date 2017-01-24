Исинбаева осудила обвинения российских спортсменов и тренеров в допинге в новом фильме ARD

22 января вышел в свет новый фильм журналиста ARD Хайо Зеппельта о допинге в российском спорте, на этот раз основным информатором телеканала стал легкоатлет Андрей Дмитриев, чьим лучшим результатом является 50-е место на чемпионате мира по кроссу в 2009 году. Он обвинил ряд российских тренеров по легкой атлетике, включая Сергея Епишина и Владимира Казарина, в нарушении антидопинговых правил, а последнего — в том, что он нарушил правила своего временного отстранения и продолжил работать с легкоатлетами.

«У меня возникает вопрос: почему информаторы вместо того, чтобы снимать на скрытую камеру материал и потом продавать его, не обращаются в следственные органы? Почему не идут в Министерство спорта или в антидопинговое агентство, чтобы заявить о нарушениях, почему без доказательств вновь обобщают всех спортсменов? И что характерно, очерняют нашу страну и наших чистых спортсменов именно несостоявшиеся в спорте атлеты. Я заявляю: чистый спорт в России был, есть и будет, и моя карьера — этому прямое подтверждение», — говорится в заявлении Исинбаевой.

В декабре 2014 года ARD выпустил первый фильм о допинге в российском спорте. В роли главных обличителей в нем выступили российская легкоатлетка Юлия Степанова и ее муж Виталий. По данным авторов фильма, российские легкоатлеты систематически принимали запрещенные вещества по указанию своих тренеров. По итогам проведенного независимой комиссией Всемирного антидопинового агентства расследования ВФЛА в ноябре 2015 года была дисквалифицирована, а российских легкоатлетов, за исключением прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, не допустили к участию в Олимпийских играх 2016 года в Бразилии.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:34.161490683229815% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BPpeuhHDxoo/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">?? Уважаемые друзья и коллеги! Хотелось бы выразить свою точку зрения на вновь появившееся видео от очередного информатора о допинговой истории. У меня возникает вопрос: почему информаторы вместо того, чтобы снимать на скрытую камеру материал и потом продавать его, не обращаются в следственные органы? Почему не идут в министерство спорта или в анти-допинговое агентство, чтобы заявить о нарушениях? Почему без доказательств вновь обобщают всех спортсменов? Во всем мире факты нарушения анти-допинговых правил со стороны конкретных спортсменов и их персонала - это их личная ответственность. На мой взгляд, чтобы заявлять о "государственной поддержке допинга", надо определиться с тем, что подразумевается под словом "государство": президент и его подчинение или каждый гражданин РФ?! Я категорически против допинга, против тех людей, которые нарушают анти-допинговые правила, но так же я против тех, кто без доказательств, без оснований, делая себя единственными борцами за справедливость, обвиняя всех вокруг, ставят под сомнение существование чистого спорта и чистых спортсменов в России. И что характерно, очерняют нашу страну и наших чистых спортсменов именно несостоявшиеся в спорте атлеты. Я заявляю: чистый спорт в России был, есть и будет, и моя карьера этому прямое подтверждение. Мы с тренером никогда не думали о нарушениях, не прибегали к терапевтическим исключениям, в отличие от многих западных атлетов, так как даже это считали нечестным поступком по отношению к своим соперникам. Наше здоровье и репутация для нас ценнее чем "грязные медали". В нашей стране огромное количество честных профессиональных спортсменов, которые о своей чистоте скажут сами. К сожалению, из-за несостоявшихся людей в спорте, нарушавших антидопинговые правила, желающих заработать подобным путём, страдают те спортсмены, которые к допингу не имеют никакого отношения.</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A photo posted by Yelena Isinbaeva (@isinbaevayelena) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-01-24T13:04:31+00:00">Jan 24, 2017 at 5:04am PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>