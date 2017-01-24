Бронзовый призер ОИ-2012 Школина подала заявку на участие в международных стартах

IAAF подтвердила возможность подачи индивидуальных заявок для российских легкоатлетов, которые в случае положительного решения получат возможность выступать на турнирах под нейтральным флагом. Подобные заявки ранее отправили 12 спортсменов.

«Индивидуальные заявки Светланы Школиной и Евгении Соловьевой отправлены в IAAF», — сказала Трущенкова по телефону.