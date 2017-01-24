Бронзовый призер ОИ-2012 Школина подала заявку на участие в международных стартах
МОСКВА, 24 янв —
Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года в прыжках в высоту Светлана Школина и чемпионка России в толкании ядра Евгения Соловьева направили индивидуальные заявки в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) на участие в международных турнирах, сообщила агентству «Р-Спорт» референт по международным вопросам Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Мария Трущенкова.
IAAF подтвердила возможность подачи индивидуальных заявок для российских легкоатлетов, которые в случае положительного решения получат возможность выступать на турнирах под нейтральным флагом. Подобные заявки ранее отправили 12 спортсменов.
«Индивидуальные заявки Светланы Школиной и Евгении Соловьевой отправлены в IAAF», — сказала Трущенкова по телефону.
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