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24 января 2017, 15:43 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

Бронзовый призер ОИ-2012 Школина подала заявку на участие в международных стартах

МОСКВА, 24 янв — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года в прыжках в высоту Светлана Школина и чемпионка России в толкании ядра Евгения Соловьева направили индивидуальные заявки в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) на участие в международных турнирах, сообщила агентству «Р-Спорт» референт по международным вопросам Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Мария Трущенкова.

IAAF подтвердила возможность подачи индивидуальных заявок для российских легкоатлетов, которые в случае положительного решения получат возможность выступать на турнирах под нейтральным флагом. Подобные заявки ранее отправили 12 спортсменов.

«Индивидуальные заявки Светланы Школиной и Евгении Соловьевой отправлены в IAAF», — сказала Трущенкова по телефону.
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