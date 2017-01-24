«Все спортсмены подписали антидопинговые декларации, запрещающие им принимать участие в официальных мероприятиях со специалистами, которые временно отстранены от работы. Господин Казарин был отстранён, поэтому это явное нарушение уже спортсменов. Законодательная база поменялась: если раньше только спортсмен нёс ответственность за применение препарата, то сейчас это коллегиальная ответственность вместе с тренером. Будем жёстко реагировать на все эти моменты», — сказал Шляхтин в эфире телеканала «Россия 24».