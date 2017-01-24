Шляхтин: Казарин отстранён, работа с ним — явное нарушение со стороны атлетов
Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин прокомментировал информацию из фильма телеканала ARD о том, что отстранённый Международной ассоциацией легкоатлетических федераций тренер бегунов на 800 метров Владимир Казарин продолжает работать с российскими спортсменами.
«Все спортсмены подписали антидопинговые декларации, запрещающие им принимать участие в официальных мероприятиях со специалистами, которые временно отстранены от работы. Господин Казарин был отстранён, поэтому это явное нарушение уже спортсменов. Законодательная база поменялась: если раньше только спортсмен нёс ответственность за применение препарата, то сейчас это коллегиальная ответственность вместе с тренером. Будем жёстко реагировать на все эти моменты», — сказал Шляхтин в эфире телеканала «Россия 24».
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