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24 января 2017, 12:56 | Летние: Легкая атлетика | Интерфакс

Свыше 10 легкоатлетов из РФ официально решили выступать под нейтральным флагом

Москва. 24 января. INTERFAX.RU — Больше десяти российских легкоатлетов уже подали индивидуальные заявки на выступления на международной арене в качестве нейтральных спортсменов, сообщил президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин.

<em>Москва. 24 января. INTERFAX.RU</em> — Больше десяти российских легкоатлетов уже подали индивидуальные заявки на выступления на международной арене в качестве нейтральных спортсменов сообщил президент Всероссийской федерации легкой атлетики (<span class=error>ВФЛА</span>) Дмитрий <span class=error>Шляхтин</span>. Увеличить
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«Одиннадцать человек подали заявки на индивидуальные выступления, вчера это сделал Иван Ухов. Я с Анной Рикарди (член Совета Международной легкоатлетической ассоциации — ИФ) проговорил этот вопрос, и мы ожидаем в ближайшее время, что нам дадут конкретный ответ, когда эти спортсмены смогут получить информацию о своих выступлениях», — сказал Шляхтин в эфире канала «Россия-24» (ВГТРК) во вторник.

Касаясь готовности российских спортсменов выступать на соревнованиях, президент ВФЛА заявил, что на 2017 год был подготовлен и утвержден календарь соревнований в России, выделено необходимое финансирование и «сборная готовится в рабочем порядке».

Он подверг критике тех, кто высказывает негативное отношение к российским спортсменам, которые решили выступать не под российским флагом во время действия санкций.

«Нельзя всех грести под одну гребенку. Если есть возможность — надо стартовать. У человека одна спортивная жизнь, и она очень короткая. Ее нужно прожить ярко и максимально доказать, что ты сильный, и сделать для этого все», — отметил Шляхтин.

24 июля МОК постановил, что не будет отстранять от Игр-2016 в Рио всю российскую сборную, но допустит лишь тех спортсменов, чьи кандидатуры утвердят международные федерации, курирующие соответствующие виды спорта. От участия в Играх была отстранены российские команды тяжелоатлетов и легкоатлетов; исключение было сделано лишь для прыгуньи в длину Дарьи Клишиной. Значительно поредело российское представительство и в ряде других дисциплин — в частности, в гребле, велоспорте, плавании.
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