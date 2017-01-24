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24 января 2017, 11:53 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

Андерсен: Группа IAAF по восстановлению членства ВФЛА делает успехи в своей работе

МОСКВА, 24 янв — Р-Спорт. Рабочая группа Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) по вопросу восстановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) добивается успехов в своей деятельности, заявил глава группы Руне Андерсен.

Очередная встреча ВФЛА с рабочей группой IAAF началась в понедельник и продолжится во вторник.

«Мы делаем успехи. Они (члены ВФЛА) выполняют некоторые установленные критерии, так что дело движется», — цитирует Андерсена АП.

Ранее президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин сообщил агентству «Р-Спорт», что восстановление членства ВФЛА на ближайшем совете IAAF 6 февраля невозможно.

Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) в ноябре 2015 года обвинила Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил, после чего IAAF временно отстранила ВФЛА, а совет IAAF в июне 2016-го поддержал наказание. В результате российские легкоатлеты, кроме прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, пропустили Олимпийские игр в Рио-де-Жанейро. Совет IAAF создал инспекционную комиссию по контролю за действиями ВФЛА по выходу из кризиса, которую возглавил Андерсен.
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МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) в ближайшее время должна обозначить сроки допуска российских спортсменов к международным турнирам в статусе нейтральных атлетов. Об этом сообщил глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин в эфире телеканала «Россия 24».
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