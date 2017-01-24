Андерсен: Группа IAAF по восстановлению членства ВФЛА делает успехи в своей работе

Очередная встреча ВФЛА с рабочей группой IAAF началась в понедельник и продолжится во вторник.

«Мы делаем успехи. Они (члены ВФЛА) выполняют некоторые установленные критерии, так что дело движется», — цитирует Андерсена АП.

Ранее президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин сообщил агентству «Р-Спорт», что восстановление членства ВФЛА на ближайшем совете IAAF 6 февраля невозможно.