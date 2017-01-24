Шляхтин: IAAF в ближайшее время обозначит сроки допуска россиян к международным турнирам

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Очередная встреча членов рабочей группы IAAF с представителями Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) проходила в Москве 23—24 января . «Я проговорил этот вопрос с Анной Рикарди (член рабочей группы — прим. ТАСС), и мы ожидаем, что в ближайшее время нам дадут конкретный ответ, когда наши спортсмены получат конкретную информацию о своих выступлениях», — сказал Шляхтин.

Ранее сообщалось, что заявки на участие в международных турнирах в качестве нейтральных спортсменов подали 11 российских легкоатлетов.