Шляхтин: IAAF в ближайшее время обозначит сроки допуска россиян к международным турнирам
МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) в ближайшее время должна обозначить сроки допуска российских спортсменов к международным турнирам в статусе нейтральных атлетов. Об этом сообщил глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин в эфире телеканала «Россия 24».
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Очередная встреча членов рабочей группы IAAF с представителями Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) проходила в Москве
Ранее сообщалось, что заявки на участие в международных турнирах в качестве нейтральных спортсменов подали 11 российских легкоатлетов.
В настоящее время российские легкоатлеты лишены возможности выступать на международных соревнованиях
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