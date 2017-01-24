Колобков: Нарушений с российской стороны в ситуации с тренером Казариным нет

Российский легкоатлет Андрей Дмитриев в новом фильме телеканала ARD представляет вниманию кадры, которые, как утверждаются, сняты скрытой камерой. На них запечатлено, как 12 января временно отстраненный по допинговому делу Казарин работает в Челябинске с бегуном Артемом Денмухаметовым. Позже президент Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин отметил, что все санкции согласно нынешнему статусу тренера были приняты. При этом на сайте Федерации легкой атлетики Свердловской области специалист фигурирует в качестве тренера, местом работы которого является спортивный клуб «Спутник».

«Казарин не является тренером сборной команды, не работает в Центре спортивной подготовки, не получает зарплату. Вполне вероятно за свои деньги он где-то кого-то тренировал. С этой историей надо разбираться, но ни со стороны региона, ни со стороны министерства спорта здесь нарушений нет», — сказал Колобков по телефону.

Ранее генеральный директор IAAF Оливье Жер заявил, что если на видео действительно присутствует тренер, который временно отстранен IAAF, ВФЛА не выполняет условия по своему восстановлению.