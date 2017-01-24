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24 января 2017, 10:14 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

ВФЛА рассчитывает на совете IAAF создать промежуточную дорожную карту для восстановления

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) рассчитывает на ближайшем совете Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) создать промежуточную дорожную карту в рамках процесса восстановления своего членства в IAAF. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин.

Глвву ВФЛА радует что вопросы которые долго были на повестке дня были сняты. Увеличить
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«Мы рассчитываем, что на ближайшем совете IAAF мы сможем создать промежуточную дорожную карту, которая позволит нам выйти из сложившейся ситуации», — сказал Шляхтин.

Президент ВФЛА рассказал, что задал вопрос главе рабочей группы IAAF Руне Андерсену, стоит ли надеяться на снятие санкций перед чемпионатом Европы в помещении, который пройдет в Белграде 3—5 марта. Рабочая группа IAAF на данный момент находится в Москве.

«Я не получил от него ни отрицательного, ни положительного ответа. Радует одно — был расширен состав рабочей группы. Во-вторых, те вопросы, которые долго были на повестке дня, были сняты. Это было очередным прорывом к тому, что федерацию все-таки нужно восстанавливать», — отметил он.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено из-за многочисленных случаев положительных допинг-проб с участием российских легкоатлетов. Из-за этого они, кроме прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, пропустили Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро.
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МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) в ближайшее время должна обозначить сроки допуска российских спортсменов к международным турнирам в статусе нейтральных атлетов. Об этом сообщил глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин в эфире телеканала «Россия 24».
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