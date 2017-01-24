ВФЛА рассчитывает на совете IAAF создать промежуточную дорожную карту для восстановления

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«Мы рассчитываем, что на ближайшем совете IAAF мы сможем создать промежуточную дорожную карту, которая позволит нам выйти из сложившейся ситуации», — сказал Шляхтин.

Президент ВФЛА рассказал, что задал вопрос главе рабочей группы IAAF Руне Андерсену, стоит ли надеяться на снятие санкций перед чемпионатом Европы в помещении, который пройдет в Белграде 3—5 марта . Рабочая группа IAAF на данный момент находится в Москве.

«Я не получил от него ни отрицательного, ни положительного ответа. Радует одно — был расширен состав рабочей группы. Во-вторых, те вопросы, которые долго были на повестке дня, были сняты. Это было очередным прорывом к тому, что федерацию все-таки нужно восстанавливать», — отметил он.