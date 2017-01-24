ВФЛА рассчитывает на совете IAAF создать промежуточную дорожную карту для восстановления
МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) рассчитывает на ближайшем совете Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) создать промежуточную дорожную карту в рамках процесса восстановления своего членства в IAAF. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин.
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«Мы рассчитываем, что на ближайшем совете IAAF мы сможем создать промежуточную дорожную карту, которая позволит нам выйти из сложившейся ситуации», — сказал Шляхтин.
Президент ВФЛА рассказал, что задал вопрос главе рабочей группы IAAF Руне Андерсену, стоит ли надеяться на снятие санкций перед чемпионатом Европы в помещении, который пройдет в Белграде
«Я не получил от него ни отрицательного, ни положительного ответа. Радует одно — был расширен состав рабочей группы.
Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено
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