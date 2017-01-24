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24 января 2017, 9:50 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Прыгун в высоту Ухов подал заявку в IAAF на индивидуальный допуск к стартам

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Олимпийский чемпион 2012 года в прыжках в высоту Иван Ухов подал заявку в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) на участие в международных соревнованиях в статусе нейтрального спортсмена. Об этом сообщил глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин в эфире телеканала «Россия 24».

Как сообщил глава Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин заявки подали уже 11 спортсменов. Увеличить
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«Уже 11 спортсменов подали заявки в IAAF на участие в международных стартах в качестве нейтральных спортсменов, вчера заявку подал Иван Ухов», — сказал Шляхтин.

Ранее сообщалось, что соответствующие заявки подали чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков, чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Кучина и ряд других российских легкоатлетов.
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Новости Легкой атлетики

ВФЛА рассчитывает на совете IAAF создать промежуточную дорожную карту для восстановления

ВФЛА рассчитывает на совете IAAF создать промежуточную дорожную карту для восстановления

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) рассчитывает на ближайшем совете Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) создать промежуточную дорожную карту в рамках процесса восстановления своего членства в IAAF. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин.
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24 января

Прыгун в высоту Ухов подал заявку в IAAF на индивидуальный допуск к стартам

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