Прыгун в высоту Ухов подал заявку в IAAF на индивидуальный допуск к стартам

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«Уже 11 спортсменов подали заявки в IAAF на участие в международных стартах в качестве нейтральных спортсменов, вчера заявку подал Иван Ухов», — сказал Шляхтин.

Ранее сообщалось, что соответствующие заявки подали чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков, чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Кучина и ряд других российских легкоатлетов.