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24 января 2017, 9:49 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин проведет встречу с Еленой Исинбаевой

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин встретится с двукратной олимпийской чемпионкой в прыжках с шестом Еленой Исинбаевой, чтобы обсудить ряд вопросов, связанных с будущим российской легкой атлетики. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 24».

Как рассказал Шляхтин встреча запланирована на начало февраля. Увеличить
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В декабре знаменитая спортсменка возглавила наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА). «У нас с Исинбаевой контакты по телефону — если общаться более близко, то это конфликт интересов, поэтому мы с ней на связи, — сказал Шляхтин. — Два-три дня назад я с ней разговаривал, были определенные мысли по турниру “Русская зима”. Мы договорились встретиться в начале февраля, обсудить определенные моменты по легкой атлетике».

Исинбаева претендовала на пост главы ВФЛА, но сняла свою кандидатуру с выборов в пользу Шляхтина в ходе отчетно- выборной конференции организации.
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ВФЛА рассчитывает на совете IAAF создать промежуточную дорожную карту для восстановления

ВФЛА рассчитывает на совете IAAF создать промежуточную дорожную карту для восстановления

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) рассчитывает на ближайшем совете Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) создать промежуточную дорожную карту в рамках процесса восстановления своего членства в IAAF. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин.
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