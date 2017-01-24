Глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин проведет встречу с Еленой Исинбаевой

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В декабре знаменитая спортсменка возглавила наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА). «У нас с Исинбаевой контакты по телефону — если общаться более близко, то это конфликт интересов, поэтому мы с ней на связи, — сказал Шляхтин. — Два-три дня назад я с ней разговаривал, были определенные мысли по турниру “Русская зима”. Мы договорились встретиться в начале февраля, обсудить определенные моменты по легкой атлетике».

Исинбаева претендовала на пост главы ВФЛА, но сняла свою кандидатуру с выборов в пользу Шляхтина в ходе отчетно- выборной конференции организации.