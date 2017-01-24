Глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин проведет встречу с Еленой Исинбаевой
МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин встретится с двукратной олимпийской чемпионкой в прыжках с шестом Еленой Исинбаевой, чтобы обсудить ряд вопросов, связанных с будущим российской легкой атлетики. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 24».
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В декабре знаменитая спортсменка возглавила наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА). «У нас с Исинбаевой контакты по телефону — если общаться более близко, то это конфликт интересов, поэтому мы с ней на связи, — сказал Шляхтин. —
Исинбаева претендовала на пост главы ВФЛА, но сняла свою кандидатуру с выборов в пользу Шляхтина в ходе отчетно- выборной конференции организации.
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