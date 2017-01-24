В частности, в прыжках с шестом у мужчин победил Иван Гертлейн с результатом 5,50 м.



Легкая атлетика. Гран-при. Шестой этап. Кубок губернатора Краснодарского края. Славянск-на-Кубани

Мужчины. 60 м

1. Дмитрий Лопин — 6,71.

2. Руслан Перестюк — 6,74.

3. Рушан Абдулкадеров — 6,75.



800 м

1. Данил Переметов — 1.50,48.

2. Павел Асташкин — 1.51,48.



60 м/б

1. Константин Шабанов — 7,65.

2. Алексей Дремин — 7,84.

3. Филипп Шабанов — 7,86.



Длина

1. Артём Примак — 7,91.

2. Сергей Полянский — 7,82.

3. Александр Петров — 7,68.



Шест

1. Иван Гертлейн — 5,50.

2. Дмитрий Желябин — 5,40.

3. Евгений Лукьяненко — 5,30.



Женщины. 60 м

1. Анастасия Григорьева — 7,37.

2. Юлия Кацура — 7,41.

3. Ольга Ткаченко — 7,55.



60 м/б

1. Анна Ватропина — 8,24.

2. Нина Морозова — 8,32.

3. Вероника Червинская — 8,32.



Длина

1. Марина Бучельникова — 6,40.

2. Жанна Зеликова — 6,21.

3. Полина Лукьяненкова — 6,11.