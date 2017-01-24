Гертлейн победил в прыжках с шестом на 6-м этапе Гран-при, Лукьяненко — третий
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Славянске-на-Кубани прошёл шестой этап Гран-при по лёгкой атлетике — Кубок губернатора Краснодарского края.
В частности, в прыжках с шестом у мужчин победил Иван Гертлейн с результатом 5,50 м.
Легкая атлетика.
Мужчины. 60 м
1. Дмитрий Лопин — 6,71.
2. Руслан Перестюк — 6,74.
3. Рушан Абдулкадеров — 6,75.
800 м
1. Данил Переметов — 1.50,48.
2. Павел Асташкин — 1.51,48.
60 м/б
1. Константин Шабанов — 7,65.
2. Алексей Дремин — 7,84.
3. Филипп Шабанов — 7,86.
Длина
1. Артём Примак — 7,91.
2. Сергей Полянский — 7,82.
3. Александр Петров — 7,68.
Шест
1. Иван Гертлейн — 5,50.
2. Дмитрий Желябин — 5,40.
3. Евгений Лукьяненко — 5,30.
Женщины. 60 м
1. Анастасия Григорьева — 7,37.
2. Юлия Кацура — 7,41.
3. Ольга Ткаченко — 7,55.
60 м/б
1. Анна Ватропина — 8,24.
2. Нина Морозова — 8,32.
3. Вероника Червинская — 8,32.
Длина
1. Марина Бучельникова — 6,40.
2. Жанна Зеликова — 6,21.
3. Полина Лукьяненкова — 6,11.
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