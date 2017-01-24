Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/athletics/28529415/
24 января 2017, 9:40 | Летние: Легкая атлетика | Чемпионат.com

Гертлейн победил в прыжках с шестом на 6-м этапе Гран-при, Лукьяненко — третий

В Славянске-на-Кубани прошёл шестой этап Гран-при по лёгкой атлетике — Кубок губернатора Краснодарского края.

В частности, в прыжках с шестом у мужчин победил Иван Гертлейн с результатом 5,50 м.

Легкая атлетика. Гран-при. Шестой этап. Кубок губернатора Краснодарского края. Славянск-на-Кубани
Мужчины. 60 м
1. Дмитрий Лопин — 6,71.
2. Руслан Перестюк — 6,74.
3. Рушан Абдулкадеров — 6,75.

800 м
1. Данил Переметов — 1.50,48.
2. Павел Асташкин — 1.51,48.

60 м/б
1. Константин Шабанов — 7,65.
2. Алексей Дремин — 7,84.
3. Филипп Шабанов — 7,86.

Длина
1. Артём Примак — 7,91.
2. Сергей Полянский — 7,82.
3. Александр Петров — 7,68.

Шест
1. Иван Гертлейн — 5,50.
2. Дмитрий Желябин — 5,40.
3. Евгений Лукьяненко — 5,30.

Женщины. 60 м
1. Анастасия Григорьева — 7,37.
2. Юлия Кацура — 7,41.
3. Ольга Ткаченко — 7,55.

60 м/б
1. Анна Ватропина — 8,24.
2. Нина Морозова — 8,32.
3. Вероника Червинская — 8,32.

Длина
1. Марина Бучельникова — 6,40.
2. Жанна Зеликова — 6,21.
3. Полина Лукьяненкова — 6,11.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Легкой атлетики

Прыгун в высоту Ухов подал заявку в IAAF на индивидуальный допуск к стартам

Прыгун в высоту Ухов подал заявку в IAAF на индивидуальный допуск к стартам

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Олимпийский чемпион 2012 года в прыжках в высоту Иван Ухов подал заявку в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) на участие в международных соревнованиях в статусе нейтрального спортсмена. Об этом сообщил глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин в эфире телеканала «Россия 24».
Еще 7 новостей  Все новости
17 января

"Манчестер Сити" готов приобрести Месси. Сумма поражает!

Хет-трик Малкина - магия хоккея! Смотрите видео

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России