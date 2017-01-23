Рабочая группа IAAF во вторник должна встретиться Дмитриевым из фильма ARD

Немецкий телеканал ARD в период с 2014 года выпустил серию документальных фильмов и репортажей, в которых утверждается о систематическом применении допинга российскими спортсменами. В роли их автора выступил немецкий журналист Хайо Зеппельт. В воскресенье в эфире ARD был показан новый 10-минутный фильм, главным героем которого стал Дмитриев. Очередная встреча ВФЛА с рабочей группой IAAF проходит в Москве 23—24 января .

«Сегодня на заседаниях фильм ARD не обсуждали. Рабочая группа во вторник должна встретиться с Дмитриевым», — сказал Шляхтин по телефону.

IAAF в ноябре 2015 года временно отстранила ВФЛА, после того как независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) обвинила Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил. В нынешнем сезоне российские легкоатлеты смогут принять участие в международных стартах под нейтральным флагом только в случае одобрения IAAF их индивидуальных заявок.