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23 января 2017, 23:29 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

Рабочая группа IAAF во вторник должна встретиться Дмитриевым из фильма ARD

МОСКВА, 23 янв — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Рабочая группа Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) во вторник должна встретиться с информатором нового фильма ARD российским бегуном Андреем Дмитриевым, заявил агентству «Р-Спорт» президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин.

Немецкий телеканал ARD в период с 2014 года выпустил серию документальных фильмов и репортажей, в которых утверждается о систематическом применении допинга российскими спортсменами. В роли их автора выступил немецкий журналист Хайо Зеппельт. В воскресенье в эфире ARD был показан новый 10-минутный фильм, главным героем которого стал Дмитриев. Очередная встреча ВФЛА с рабочей группой IAAF проходит в Москве 23—24 января.

«Сегодня на заседаниях фильм ARD не обсуждали. Рабочая группа во вторник должна встретиться с Дмитриевым», — сказал Шляхтин по телефону.

IAAF в ноябре 2015 года временно отстранила ВФЛА, после того как независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) обвинила Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил. В нынешнем сезоне российские легкоатлеты смогут принять участие в международных стартах под нейтральным флагом только в случае одобрения IAAF их индивидуальных заявок.
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