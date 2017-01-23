Рабочая группа IAAF во вторник должна встретиться Дмитриевым из фильма ARD
МОСКВА, 23 янв —
Р-Спорт, Василий Конов-мл. Рабочая группа Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) во вторник должна встретиться с информатором нового фильма ARD российским бегуном Андреем Дмитриевым, заявил агентству «Р-Спорт» президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин.
Немецкий телеканал ARD в период с 2014 года выпустил серию документальных фильмов и репортажей, в которых утверждается о систематическом применении допинга российскими спортсменами. В роли их автора выступил немецкий журналист Хайо Зеппельт. В воскресенье в эфире ARD был показан новый 10-минутный фильм, главным героем которого стал Дмитриев. Очередная встреча ВФЛА с рабочей группой IAAF проходит в Москве
«Сегодня на заседаниях фильм ARD не обсуждали. Рабочая группа во вторник должна встретиться с Дмитриевым», — сказал Шляхтин по телефону.
IAAF в ноябре 2015 года временно отстранила ВФЛА, после того как независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) обвинила Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил. В нынешнем сезоне российские легкоатлеты смогут принять участие в международных стартах под нейтральным флагом только в случае одобрения IAAF их индивидуальных заявок.
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