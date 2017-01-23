Восстановление членства ВФЛА на ближайшем совете IAAF невозможно
МОСКВА, 23 янв —
Р-Спорт, Василий Конов-мл. Восстановление членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) на заседании совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) 6 февраля невозможно, заявил агентству «Р-Спорт» президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин.
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IAAF в ноябре 2015 года временно отстранила ВФЛА, после того как независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) обвинила Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил. В нынешнем сезоне российские легкоатлеты смогут принять участие в международных стартах под нейтральным флагом только в случае одобрения IAAF их индивидуальных заявок. Очередная встреча ВФЛА с рабочей группой IAAF началась в понедельник и продолжится во вторник.
«Все находится в рабочем режиме, мы отработали перечень вопросов, которые были обозначены на предыдущих встречах, был отчет о работе. А вообще понимание наших движений будет после совета IAAF, после 6 февраля. И они, и мы готовимся к совету. Восстановление ВФЛА на ближайшем совете невозможно. На заседании, как я понимаю, будет выработана окончательная дорожная карта, чтобы определить этапы восстановления, — сказал Шляхтин по телефону. — Также мы обсуждали тему индивидуальных заявок, ждем от них ответа».
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