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23 января 2017, 23:37 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

Восстановление членства ВФЛА на ближайшем совете IAAF невозможно

МОСКВА, 23 янв — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Восстановление членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) на заседании совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) 6 февраля невозможно, заявил агентству «Р-Спорт» президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин.

Восстановление членства Всероссийской федерации легкой атлетики (<span class=error>ВФЛА</span>) на заседании совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (<span class=error>IAAF</span>) 6 февраля невозможно заявил агентству Р-Спорт президент <span class=error>ВФЛА</span> Дмитрий <span class=error>Шляхтин</span>. Увеличить
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IAAF в ноябре 2015 года временно отстранила ВФЛА, после того как независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) обвинила Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил. В нынешнем сезоне российские легкоатлеты смогут принять участие в международных стартах под нейтральным флагом только в случае одобрения IAAF их индивидуальных заявок. Очередная встреча ВФЛА с рабочей группой IAAF началась в понедельник и продолжится во вторник.

«Все находится в рабочем режиме, мы отработали перечень вопросов, которые были обозначены на предыдущих встречах, был отчет о работе. А вообще понимание наших движений будет после совета IAAF, после 6 февраля. И они, и мы готовимся к совету. Восстановление ВФЛА на ближайшем совете невозможно. На заседании, как я понимаю, будет выработана окончательная дорожная карта, чтобы определить этапы восстановления, — сказал Шляхтин по телефону. — Также мы обсуждали тему индивидуальных заявок, ждем от них ответа».
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МОСКВА, 23 янв — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Рабочая группа Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) во вторник должна встретиться с информатором нового фильма ARD российским бегуном Андреем Дмитриевым, заявил агентству «Р-Спорт» президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин.
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