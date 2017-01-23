Что нарушил Казарин?

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Понятие временного отстранения в последние дни стало для российского спорта заколдованным. Сначала поднялся шум из-за участия отстраненного лыжника Максима Вылегжанина в чемпионате Удмуртии. Потом выяснилось, что правила допускают толкования, и там все не так однозначно, а самому Вылегжанину в Международной федерации разрешили тренироваться вместе со сборной, то есть фактически отстранение сняли.

Теперь новый информатор Зеппельта бегун Андрей Дмитриев зафиксировал на камеру, как отстраненный тренер Владимир Казарин работал в манеже со спортсменами, в том числе и с членами сборной страны. Нарушение, казалось бы, очевидно: если тренер отстранен по подозрению в распространении допинга, то его занятия со спортсменами элитного уровня противоречат самой сути отстранения. Но все не так просто.

ОТСТРАНЕННЫЙ ТРЕНЕР МОЖЕТ РАБОТАТЬ ЧАСТНЫМ ОБРАЗОМ

— На данный момент правила ВАДА противоречат нашему Трудовому кодексу, — объясняет адвокат Артем Пацев. — По российскому законодательству временное отстранение не является основанием для прекращения трудового договора. Таким основанием может стать только дисквалификация. Более того, если, например, женщина была дисквалифицирована, но принесла справку о беременности, то уволить ее по российским законам тоже нельзя.

Итак, вполне вероятно, что Казарин на законных основаниях продолжает получать зарплату в Центре спортивной подготовки. Это не значит, однако, что он может продолжать тренировать членов сборной страны. Так, например, можно вспомнить недавний случай с бегуном на 400 м Максимом Дылдиным. Тот в период временного отстранения был обнаружен на сборе в Португалии, тренирующимся вместе со спортсменами сборной. Уверения, что Дылдин приехал туда за свои деньги и вообще в отпуск, не помогли. Спортсмену полтора года отстранения в счет четырехлетнего срока не зачли, и в итоге Дылдин вместо двух с половиной лет дисквалификации получил пять с половиной.

— Временное отстранение означает запрет заниматься деятельностью, связанной с тренировками, оплачиваемой федерацией или другими организациями, которые признают юрисдикцию национальной федерации, — отметил Пацев. — При этом сам по себе спортсмен может тренироваться. Допустим, купить абонемент в бассейн и там плавать. Точно так же, как тренер может частным образом кого-то тренировать. Я не вижу оснований, почему отстраненному тренеру не работать с точно таким же отстраненным спортсменом. Если эта работа не поддерживается финансово или каким-либо иным образом ВФЛА и организациями, признающими ее юрисдикцию, — то почему нет?

Получается парадокс: две лучшие ученицы Казарина, олимпийская чемпионка Мария Савинова и чемпионка страны Анастасия Баздырева отстранены либо дисквалифицированы. Если бы кто-то из дуэтов Савинова — Казарин или Баздырева — Казарин был чист от обвинений в допинге, то мы бы имели дело со стопроцентным нарушением. Но не очень понятно, почему они не могут работать друг с другом сейчас. Единственное препятствие здесь может возникнуть при выходе из дисквалификации. Но до такого еще далеко: решение по делам Казарина и Савиновой Спортивный арбитражный суд в Лозанне до сих пор не вынес, хотя слушания состоялись еще осенью.

ПОСТРАДАТЬ МОЖЕТ ТОЛЬКО ДЕНМУХАМЕТОВ

Первый вице-президент ВФЛА олимпийский чемпион Андрей Сильнов заявил «СЭ», что к записям Дмитриева отнесутся внимательно.

— Мы проверим информацию и разберемся, действительно ли имели место какие-то нарушения, — пообещал Сильнов.

Уже вечером в понедельник начали разбираться и члены рабочей группы ИААФ, которые приехали в Москву с визитом. В совещании с ними принял участие министр спорта Павел Колобков, а также представители Следственного комитета РФ. А днем во вторник должен встретиться с представителями ИААФ и сам Андрей Дмитриев.

Пока же кажется, что единственным, кто рискует получить санкции на основании видеозаписей Дмитриева, может оказаться член сборной России в беге на 400 м Артем Денмухаметов. Это он тренировался с Казариным в челябинском манеже, являясь при этом действующим спортсменом.