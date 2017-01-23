Что нарушил Казарин?
Обозреватель «СЭ» разбирается, действительно ли отстраненный тренер Владимир Казарин совершил нарушение, работая со своими спортсменами, и пытается понять, что делать, когда антидопинговые правила противоречат трудовому законодательству России.
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Понятие временного отстранения в последние дни стало для российского спорта заколдованным. Сначала поднялся шум
Теперь новый информатор Зеппельта бегун Андрей Дмитриев зафиксировал на камеру, как отстраненный тренер Владимир Казарин работал в манеже со спортсменами, в том числе и с членами сборной страны. Нарушение, казалось бы, очевидно: если тренер отстранен по подозрению в распространении допинга, то его занятия со спортсменами элитного уровня противоречат самой сути отстранения. Но все не так просто.
ОТСТРАНЕННЫЙ ТРЕНЕР МОЖЕТ РАБОТАТЬ ЧАСТНЫМ ОБРАЗОМ
— На данный момент правила ВАДА противоречат нашему Трудовому кодексу, — объясняет адвокат Артем Пацев. — По российскому законодательству временное отстранение не является основанием для прекращения трудового договора. Таким основанием может стать только дисквалификация. Более того, если, например, женщина была дисквалифицирована, но принесла справку о беременности, то уволить ее по российским законам тоже нельзя.
Итак, вполне вероятно, что Казарин на законных основаниях продолжает получать зарплату в Центре спортивной подготовки. Это не значит, однако, что он может продолжать тренировать членов сборной страны. Так, например, можно вспомнить недавний случай с бегуном на 400 м Максимом Дылдиным. Тот в период временного отстранения был обнаружен на сборе в Португалии, тренирующимся вместе со спортсменами сборной. Уверения, что Дылдин приехал туда за свои деньги и вообще в отпуск, не помогли. Спортсмену полтора года отстранения в счет четырехлетнего срока не зачли, и в итоге Дылдин вместо двух с половиной лет дисквалификации получил пять с половиной.
— Временное отстранение означает запрет заниматься деятельностью, связанной с тренировками, оплачиваемой федерацией или другими организациями, которые признают юрисдикцию национальной федерации, — отметил Пацев. — При этом сам по себе спортсмен может тренироваться. Допустим, купить абонемент в бассейн и там плавать. Точно так же, как тренер может частным образом
Получается парадокс: две лучшие ученицы Казарина, олимпийская чемпионка Мария Савинова и чемпионка страны Анастасия Баздырева отстранены либо дисквалифицированы. Если бы
ПОСТРАДАТЬ МОЖЕТ ТОЛЬКО ДЕНМУХАМЕТОВ
Первый
— Мы проверим информацию и разберемся, действительно ли имели место
Уже вечером в понедельник начали разбираться и члены рабочей группы ИААФ, которые приехали в Москву с визитом. В совещании с ними принял участие министр спорта Павел Колобков, а также представители Следственного комитета РФ. А днем во вторник должен встретиться с представителями ИААФ и сам Андрей Дмитриев.
Пока же кажется, что единственным, кто рискует получить санкции на основании видеозаписей Дмитриева, может оказаться член сборной России в беге на 400 м Артем Денмухаметов. Это он тренировался с Казариным в челябинском манеже, являясь при этом действующим спортсменом.
Что касается самого Казарина, пока неясно, чем конкретно ему грозят новые обвинения.
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