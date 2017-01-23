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https://sport.mail.ru/news/athletics/28524516/
23 января 2017, 18:51 | Летние: Легкая атлетика | Чемпионат.com

Сильнов: Дмитриев в фильме ARD ведёт себя как обиженный мальчик

Первый вице-президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики, олимпийский чемпион Игр-2008 в прыжках в высоту Андрей Сильнов в эфире программы «Все на матч» прокомментировал выход на немецком телеканале ARD нового фильма о допинге в российской лёгкой атлетике.

«Это специально делается под рабочую группу. Вы сами видите, что фильмы выходят именно накануне какой-то встречи, собрания. Поэтому понятно, что это делается с одной целью — подлить масла в огонь и привлечь как можно больше внимания, сделать негатив. Хотя положительных моментов не меньше, а то и больше.

То, что рассказал Дмитриев, ни на кого никак не повлияло. Что он хочет этим добиться? Это человек, который сам не показал особых результатов, и, может быть, какая-то обида взыграла в связи с тем, что его обогнали. Вот он и ведёт себя как обиженный мальчик. Если будем все так обижаться, то ни о каком деле не может идти и речи», — сказал Сильнов.
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