Сильнов: Дмитриев в фильме ARD ведёт себя как обиженный мальчик
Первый
вице-президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики, олимпийский чемпион Игр-2008 в прыжках в высоту Андрей Сильнов в эфире программы «Все на матч» прокомментировал выход на немецком телеканале ARD нового фильма о допинге в российской лёгкой атлетике.
«Это специально делается под рабочую группу. Вы сами видите, что фильмы выходят именно накануне
То, что рассказал Дмитриев, ни на кого никак не повлияло. Что он хочет этим добиться? Это человек, который сам не показал особых результатов, и, может быть,
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