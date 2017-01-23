Агент: IAAF отложила рассмотрение заявки прыгуньи в высоту Кучиной
МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) отложила рассмотрение заявки чемпионки мира в прыжках в высоту Марии Кучиной на участие в международных соревнованиях в статусе нейтральной спортсменки по причине отсутствия у организации перевода присланной ранее статьи на русском языке о том, как Кучина проводит антидопинговые уроки. Об этом сообщила агент спортсменки Ольга Назарова.
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«Сначала нас в IAAF заверили, что все присланные нами 5 января документы в порядке, — заметила Назарова. — А сейчас выясняется, что им не хватает перевода на английский язык приложенной нами статьи о том, как Мария проводит антидопинговые уроки. В настоящее время Кучина как раз занимается этим и в ближайшее время отправит недостающее. Интересно, что они дальше придумают».
Кучина стала первой российской спортсменкой, отправившей в IAAF индивидуальную заявку на участие в международных стартах. Следом за ней это сделали Сергей Шубенков, Анжелика Сидорова, Елена Коробкина, Анастасия Калина, Екатерина Строкова, Ирина Тарасова, Илья Мудров, Ольга Муллина, Кристина Сивкова и Екатерина Ивонина.
В настоящее время российские легкоатлеты лишены возможности выступать на международных соревнованиях
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