Агент: IAAF отложила рассмотрение заявки прыгуньи в высоту Кучиной

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«Сначала нас в IAAF заверили, что все присланные нами 5 января документы в порядке, — заметила Назарова. — А сейчас выясняется, что им не хватает перевода на английский язык приложенной нами статьи о том, как Мария проводит антидопинговые уроки. В настоящее время Кучина как раз занимается этим и в ближайшее время отправит недостающее. Интересно, что они дальше придумают».

Кучина стала первой российской спортсменкой, отправившей в IAAF индивидуальную заявку на участие в международных стартах. Следом за ней это сделали Сергей Шубенков, Анжелика Сидорова, Елена Коробкина, Анастасия Калина, Екатерина Строкова, Ирина Тарасова, Илья Мудров, Ольга Муллина, Кристина Сивкова и Екатерина Ивонина.