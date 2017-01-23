Тренер легкоатлетов Казарин больше не работает в «Спутнике», регион следует правилам

Российский легкоатлет Андрей Дмитриев в новом фильме телеканала ARD представляет вниманию кадры, которые, как утверждаются, сняты скрытой камерой. На них запечатлено, как 12 января временно отстраненный по допинговому делу Казарин работает в Челябинске с бегуном Артемом Денмухаметовым. Позже президент Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин отметил, что все санкции согласно нынешнему статусу тренера были приняты. При этом на сайте Федерации легкой атлетики Свердловской области специалист фигурирует в качестве тренера, местом работы которого является спортивный клуб «Спутник».

«Он у нас не работает», — заявил агентству «Р-Спорт» представитель клуба по телефону.

«Федерация (легкой атлетики) Свердловской области действует согласно правилам по нынешнему статусу тренера в связи с отстранением», — сообщили агентству «Р-Спорт» в региональной федерации.